Il rapper Lorenzo Venera, concorrente di Amici 2013, è sotto processo per maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

Lorenzo Venera, meglio conosciuto come Lorenzo Amnesia, ex concorrente del celebre talent show “Amici di Maria De Filippi” edizione 2013, si trova ad affrontare un processo a Torino per accuse gravissime che includono maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. Nel corso del processo sta emergendo un quadro allarmante: secondo le prime testimonianze riportate in aula la donna avrebbe ricevuto minacce gravissime da parte del rapper.

Lorenzo Venera: i trascorsi giudiziari

Le accuse di violenza e maltrattamenti sono state rivolte al rapper 36enne da parte della sua ex compagna. I due si erano conosciuti ad agosto del 2017 e, dopo un breve periodo di frequentazione, avevano deciso di andare a vivere insieme. Tuttavia, quello che doveva essere l’inizio di una convivenza si è trasformato in un incubo per la vittima, che riferisce di essere stata soggetta ad aggressioni fisiche e psicologiche sin dai primi mesi.

Microfono rapper – notiziemusica.it

Il rapper torinese non è nuovo a guai giudiziari. La sua ex compagna ha rivelato anche un passato di arresti per spaccio e condanne per violenza, delineando un contesto complicato nel quale Venera si è più volte trovato a dover affrontare problemi legati alla giustizia anche prima degli atti di cui è attualmente accusato.

Le minacce agghiaccianti alla ex compagna

Durante il processo l’ex compagna di Venera ha riportato alcuni comportamenti e minacce allarmanti di cui sarebbe stata vittima sin dai primi mesi di relazione. “L’ho conosciuto nel 2017. Non molto tempo dopo, ha iniziato a minacciarmi pensando che lo avessi tradito. Diceva che mi avrebbe staccato la testa. Una volta mi ha tirato uno schiaffo, vedendo un messaggio che mi aveva inviato un altro ragazzo. Gli insulti erano all’ordine del giorno. Diceva spesso che dovevo morire” – ha raccontato la donna.

Secondo quanto riferito in aula, nel 2022, Venera avrebbe detto alla sua compagna parole agghiaccianti come “ti ammazzo” e “un incidente può sempre capitare…” e anche “Sarai la nuova Giulia Checchettin o Giulia Tramontano”.