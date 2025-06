Amici 2025, novità nel cast: tutte le indiscrezioni sui prof

Ad Amici 2025 potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda il cast: ecco chi sono i prof che (forse) andranno via.

C’è grande attesa intorno alla nuova edizione dell’amatissimo talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, che quest’anno festeggia la sua 25esima messa in onda. Il programma si trova in una fase cruciale di preparazione ed iniziano a circolare le prime speculazioni e indiscrezioni sul cast. In particolare, sembra che quest’anno ci aspettano grosse novità per quanto riguarda i prof che seguiranno gli alunni della scuola: scopriamo tutti i dettagli!

Amici 25: Incertezze e conferme nel cast dei professori

Come anticipato, le novità più importanti riguardano il cast di professori. Nella nuova edizione del talent troveremo ancora una volta Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo. Tuttavia, emergono dubbi riguardanti la presenza di Deborah Lettieri, l’insegnante di danza dell’ultimo anno, e Anna Pettinelli, quest’ultima avvolta da rumors che la vorrebbero in una nuova veste televisiva.

Anna Pettinelli

La composizione del corpo docente potrebbe vivere importanti cambiamenti. Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le stelle, e Veronica Peparini, già parte del programma fino al 2022, sono tra i nomi più chiacchierati come possibili nuovi ingressi. Il ritorno di Andreas Muller, ma questa volta nei panni di professore, aggiunge interesse alle speculazioni sulla formazione definitiva dei maestri.

Verso nuove avventure televisive

Anna Pettinelli si trova al centro di indiscrezioni che la vedrebbero abbandonare la sua cattedra di Amici per diventare opinionista al Grande Fratello. Questo cambiamento, se confermato, aprirebbe scenari inediti nel team dei professori, alimentando la curiosità sui futuri equilibri all’interno del programma.

In questa fase di preparazione, Amici non smette di generare attenzione e discussioni, testimoniando il forte legame che il programma ha saputo costruire nel tempo con il suo pubblico. L’arrivo della nuova stagione è atteso con grande interesse, sia per scoprire i nuovi talenti che per confermare o svelare i misteri che circondano il cast docente.