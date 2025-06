La giornalista Carlotta Mantovan ritrova la stabilità sentimentale accanto ad un compagno misterioso e alla figlia.

Carlotta Mantovan, nota giornalista e vedova del celebre conduttore Fabrizio Frizzi, è stata recentemente vista a Roma insieme al suo nuovo compagno e alla figlia Stella. La relazione, che prosegue almeno da febbraio 2024, sembra regalare alla Mantovan una ritrovata serenità. La famiglia è stata immortalata a Piazza di Siena, partecipando a eventi e trascorrendo del tempo insieme in un ristorante, mostrando un legame forte e affettuoso. L’identità del compagno resta un mistero, ma la sua presenza stabile nella vita della giornalista è ormai evidente, testimoniata anche dalla complicità che lo lega a Stella.

Un nuovo capitolo per Carlotta Mantovan

La vita di Carlotta Mantovan, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, ha subito una svolta significativa con l’arrivo di un nuovo compagno. Il misterioso uomo, la cui identità resta ancora celata al pubblico, è accanto alla giornalista da almeno febbraio 2024, quando furono fotografati per la prima volta insieme. Questa relazione sembra essere un capitolo di stabilità sentimentale per Carlotta, che ha sempre parlato della sua storia con Frizzi come di un’esperienza unica e irripetibile. Nonostante il ricordo del marito scomparso continui a influenzare la sua vita, Mantovan ha dichiarato che ‘rinascere significa non chiudere il cuore all’amore’.

Fabrizio Frizzi a Roma a Villa Borghese – notiziemusica.it

Una famiglia unita

La recente apparizione a Roma ha mostrato una famiglia unita e serena. Carlotta Mantovan, insieme alla figlia Stella e al compagno, è stata vista prima al concorso ippico di Piazza di Siena e poi a cena in un ristorante. In queste occasioni, il feeling tra la giornalista e il nuovo partner è stato evidente, così come la fiducia e la confidenza che la uniscono a lui e che coinvolgono anche Stella. Durante queste uscite, Mantovan indossava un elegante abito lungo in seta nero a pois bianchi, mentre la figlia, più casual, sfoggiava un look sportivo. La loro presenza insieme ha suscitato l’interesse dei media, che continuano a seguire con attenzione questa nuova fase della vita della giornalista.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi e un futuro aperto all’amore

Nonostante il nuovo amore, il ricordo di Fabrizio Frizzi rimane una presenza costante nella vita di Carlotta Mantovan. La loro storia d’amore, definita da lei stessa ‘irripetibile’, ha lasciato un segno indelebile. Tuttavia, la giornalista ha dimostrato di sapere guardare avanti, cercando di costruire un nuovo capitolo di felicità accanto al suo compagno attuale.

Stella, la figlia di Carlotta e Fabrizio, sembra aver trovato un punto di riferimento anche nel nuovo partner della madre, con il quale condivide momenti di serenità e complicità. Questa apertura verso il futuro, pur mantenendo vivo il ricordo di Frizzi, rappresenta per Carlotta Mantovan un importante passo verso una nuova normalità.