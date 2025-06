Rudy Zerbi, la sua relazione con Grace Raccah e l’equivoco imbarazzante che svela la differenza d’età.

Rudy Zerbi, noto personaggio televisivo e radiofonico italiano, si trova al centro di un divertente e imbarazzante equivoco legato alla sua vita sentimentale. Durante un fuori onda di Radio Deejay, il 56enne ha confessato a Rosita Celentano un episodio curioso riguardante la sua relazione con Grace Raccah, una donna che ha ben 22 anni meno di lui.

Questo aneddoto, che ha già fatto il giro dei social grazie alla condivisione su Instagram da parte dell’account ufficiale della radio, svela un lato inedito e privato della vita di Zerbi, solitamente molto riservato riguardo le sue vicende personali.

Un fuori onda che diventa virale

In un momento di leggerezza e spontaneità, Rudy Zerbi ha condiviso con Rosita Celentano un episodio che mette in luce la differenza d’età tra lui e la sua compagna. Durante la conversazione telefonica, Zerbi ha raccontato che Grace Raccah, la sua attuale fidanzata, è stata scambiata per la sua figlia per ben due volte in due anni. L’episodio, che ha suscitato risate e commenti ironici tra i due amici, è stato immortalato in un video diffuso sui social. Zerbi, ridendo, ha sottolineato come nonostante Grace sia una madre, le persone continuino a confondere il loro legame, un chiaro effetto della notevole differenza d’età tra i due.

Rosita Celentano ad un evento – notiziemusica.it

Il contesto: chi sono Rudy Zerbi e Grace Raccah

Rudy Zerbi è un volto noto del panorama televisivo italiano, conosciuto per la sua partecipazione a programmi come Amici di Maria De Filippi. La sua vita privata è spesso sotto i riflettori, ma Zerbi ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza.

La sua relazione con Grace Raccah, figlia di Daniele Raccah, fondatore del brand di moda maschile Dan John, sembra procedere a gonfie vele. Nonostante la discrezione di Zerbi, gli indizi sulla loro storia d’amore trapelano, come le dediche affettuose che Grace gli riserva, anche se il suo profilo social resta privato. La prima apparizione pubblica della coppia è avvenuta al compleanno del regista Stefano Carriero, un evento che ha segnato la loro uscita alla luce del sole.

La reazione dei social e il futuro della coppia

L’aneddoto raccontato da Rudy Zerbi ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, scatenando una serie di reazioni sui social network. Molti utenti si sono divertiti a commentare l’equivoco, mentre altri hanno espresso curiosità sulla relazione tra Zerbi e Grace Raccah.

Nonostante le chiacchiere, Zerbi continua a mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita sentimentale, preferendo che siano i piccoli dettagli e le occasionali apparizioni pubbliche a raccontare la sua storia d’amore. Il futuro della coppia sembra promettente, con una relazione che, nonostante le differenze d’età, pare essere basata su complicità e affetto.