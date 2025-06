Caterina Balivo e la sorella Francesca realizzano il sogno di portare i figli a Disneyland Paris, un viaggio tanto atteso che celebra la gioia della maternità.

Caterina Balivo, nota conduttrice televisiva, e la sua sorella Francesca hanno finalmente realizzato un sogno a lungo coltivato: portare i loro figli a Disneyland Paris. Il viaggio, documentato sui social media da Caterina, ha rappresentato un momento di gioia e condivisione familiare, mostrando quanto l’esperienza di essere madri abbia arricchito le loro vite.

Con l’assenza della sorella minore Sarah, che recentemente è diventata madre, Caterina e Francesca si sono immerse nel mondo incantato del famoso parco divertimenti, regalando ai loro bambini un’esperienza indimenticabile.

Un viaggio tanto atteso e il legame speciale

La visita a Disneyland Paris ha rappresentato un momento significativo per Caterina Balivo e la sorella Francesca. Le due donne, entrambe madri, hanno a lungo sognato di portare i loro figli nel celebre parco divertimenti.

Caterina, accompagnata dai figli Guido Alberto e Cora, nati dal matrimonio con Guido Maria Brera, ha condiviso sui social una serie di immagini che testimoniano il divertimento e la gioia del viaggio. Anche Costanza, la figlia ventenne del marito avuta da una precedente relazione, ha partecipato alla gita. Le immagini pubblicate mostrano i bambini mentre si divertono con i personaggi Disney e godono delle attrazioni del parco.

Il messaggio affettuoso e il desiderio di tornare

In un post, Caterina Balivo ha espresso tutto il suo entusiasmo per il viaggio tanto atteso, sottolineando l’importanza del legame tra sorelle e la gioia di vedere i propri figli felici. “Da quando siamo diventate mamme io e mia sorella Franci sognavamo di portare i nostri figli a Disneyland”, ha scritto la conduttrice. Il viaggio ha richiesto una pianificazione accurata, con date spesso fissate e poi modificate a causa degli impegni lavorativi e familiari. Caterina ha anche rivolto un pensiero alla sorella minore Sarah, che non ha potuto partecipare perché di recente ha dato alla luce un bambino. Caterina ha promesso di tornare a Disneyland in futuro con Sarah e il suo piccolo Alessandro, quando sarà più grande.