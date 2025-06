Liberato ha avuto un incidente sul palco durante il suo concerto al Circo Massimo di Roma: ecco cosa è successo.

Il 31 maggio si è tenuto al Circo Massimo di Roma il concerto di Liberato, rapper noto per la scelta di celare la propria identità dietro una maschera. Una performance intensa e coinvolgente durante la quale però l’artista ha avuto un incidente sul palco, come rivelato da lui stesso tramite i suoi profili social. Scopriamo tutti i dettagli.

Liberato: una comunione di anime al Circo Massimo

Il concerto di Liberato al Circo Massimo di Roma è stato un evento molto partecipato che ha riempito completamente l’arena. In un post pubblicato sui social, l’artista ha ringraziato commosso il suo pubblico per il supporto ricevuto.

“50mila cuori, lo stesso battito, lo stesso bpm, le stesse lacrime. 50mila gladiatori, sotto lo stesso sole, sotto la stessa luna, 50mila grazie. Siamo una famiglia, una bella famiglia disfunzionale di 50mila persone. Grazie a voi per essere venuti, grazie a voi che avete fatto un viaggio, la trasferta. Grazie a voi che avete portato i bambini, grazie a quelli che che facevano la proposta di matrimonio sotto al Pit” – ha scritto il cantante.

L’infortunio sul palco del Circo Massimo

Nel post Liberato ha poi rivelato di aver dovuto affrontare un’intensa difficoltà fisica in diretta. Poco prima di eseguire “Anna”, uno dei brani più attesi, il cantante ha subito una lussazione alla spalla. Tuttavia, tale incidente non ha fermato la sua determinazione nel portare a termine il concerto.

“Grazie alla ragazza dell’ambulanza che mi ha sistemato la spalla che se n’era andata poco prima di cantare “Anna” (lussazione, grande pit stop e andiamo avanti).” – ha scritto il rapper – “Grazie a voi che avete cantato con me, grazie a tutte le persone incredibili che hanno lavorato a questo show. A quanto pare, il cuore aveva ragione pure per me tanto tempo fa. Sto piangendo, ciao“.