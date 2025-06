La toccante confessione di Paola Saluzzi a ‘La Volta Buona’: il supporto di Luca Giurato che le ha cambiato la vita.

Durante una recente partecipazione al programma televisivo La Volta Buona, la giornalista e conduttrice Paola Saluzzi ha condiviso un momento estremamente personale e toccante della sua vita. Tra le lacrime, ha raccontato il difficile periodo in cui, all’età di 35 anni, ha sofferto di disturbi alimentari, tenendo nascosto il suo problema persino alla famiglia.

È stato il collega e amico Luca Giurato a intervenire e a offrirle il supporto necessario per affrontare e superare quel momento buio. La Saluzzi ha ricordato con commozione come Giurato, scomparso l’11 settembre 2024, abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, aiutandola a ritrovare la strada giusta.

L’inizio del problema e la solitudine nel nasconderlo

Paola Saluzzi ha rivelato che il suo problema col cibo è iniziato a causa del lavoro intenso e dello stress, portandola a trascurare i propri bisogni essenziali. Ha spiegato che, in quel periodo, “lavoravo tanto, correvo tanto,” e ha pensato che dimenticare il cibo fosse la via più facile per affrontare una parte di sé che non accettava.

Nonostante la gravità del problema, la Saluzzi non ha mai confessato la sua situazione ai familiari, cercando di rassicurarli con una “bugia onesta” che, col tempo, era diventata la sua realtà. Questo isolamento ha complicato ulteriormente la sua condizione, impedendole di ricevere il sostegno necessario.

L’intervento decisivo di Luca Giurato

La svolta è arrivata grazie a Luca Giurato, con cui Paola Saluzzi ha lavorato dal 1999 al 2002 a UnoMattina. Giurato, definito dalla Saluzzi “un uomo splendido”, è stato in grado di riconoscere i segnali del suo disagio e ha deciso di intervenire.

Luca Giurato a Quelli che il calcio – notiziemusica.it

Durante un episodio particolarmente significativo, Giurato l’ha portata al bar e, vedendola cercare di nascondere il cibo, le ha detto con fermezza: “Adesso basta. Ho capito cosa stai facendo. Mangia quel cornetto!” Questo gesto semplice ma determinante ha spinto la Saluzzi a prendere consapevolezza del suo problema e a iniziare a mangiare di nuovo. La vergogna di essere stata scoperta è stata, paradossalmente, un punto di forza che l’ha aiutata a riprendere in mano la sua vita.

Il ricordo indelebile di un amico autentico

La scomparsa di Luca Giurato ha lasciato un vuoto profondo nella vita di Paola Saluzzi, che lo ha descritto come “un amico autentico, uno dei pochissimi che ho”. Durante la sua partecipazione al programma di Caterina Balivo, la Saluzzi ha sottolineato ancora una volta quanto Giurato fosse una persona generosa e rispettosa, sempre pronta a mettere gli altri al primo posto. “Luca era un vero signore. Se poteva, si toglieva una battuta per lasciarla dire a te”, ha affermato commossa. Il ricordo del collega e amico rimane un faro nella sua vita, un esempio di come la comprensione e il supporto possano fare la differenza nei momenti di difficoltà.