Alla scoperta di Enzo Ghinazzi in arte Pupo, il cantautore che ha conquistato la Russia e fatto innamorare l’Italia.

Nato l’11 settembre 1955 sotto il segno della Vergine a Ponticino, piccolo paese in provincia di Arezzo, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha costruito il suo successo nel mondo della musica tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta affermandosi come cantate pop-romantico con alcuni brani indimenticabili come Su di noi e Ti scriverò. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Pupo: biografia e carriera

Figlio di due cantanti amatoriali con la passione per la recitazione, Enzo impara l’arte… e la mette in pratica. Si dedica con grande dedizione allo studio del canto e già a vent’anni riesce a ottenere il suo primo contratto discografico.

La carriera di Enzo Ghinazzi inizia nel 1975, quando Freddy Naggyar, discografico di discreta fama, vede in lui un potenziale personaggio di successo. La prima loro scelta è quella di cambiare il nome, optando per uno di maggior impatto: Pupo, appunto.

Se con Ti scriverò inizia a farsi un nome nel mondo della musica, con Gelato al cioccolato, in collaborazione con Cristiano Malgioglio, Enzo diventa una vera e propria star. La consacrazione arriverà nel 1980 grazie a Su di noi.

Dagli anni Novanta il cantante, diventato intanto un idolo nella lontana Russia, ha iniziato a dedicarsi alla televisione diventando un discreto conduttore televisivo. In Italia ha avuto molto successo la partecipazione di Pupo a Le Iene, con il cantante protagonista di alcuni servizi che lo hanno messo alla prova con alcuni aspetti significativi della sua vita, come il gioco d’azzardo e le donne.

Apprezzato soprattutto per la sua semplicità, per il suo ‘essere come tutti’, Pupo ha anche raccontato alcuni simpatici e imbarazzanti episodi legati a un problema di… incontinenza.

Ai microfoni di Radio 24 Pupo ha svelato un retroscena legato a un suo concerto in Calabria: “Era un periodo di forte stress per me, ero stato in Russia per un lungo tour e avevo mangiato malissimo. E proprio alla prima canzone, quando ho spinto su una nota molto alta per un cantante pop come me, cioè il La, ho mollato una scoreggia. Pensavo fosse solo aria, invece è stato come aprire un rubinetto di m…a, sono corso verso la scala per scendere. E con le luci puntate dietro, con i pantaloni bianchi, qualcuno avrà notato qualcosa di scuro là sotto”.

Cosa fa oggi Pupo?

Protagonista soprattutto in televisione, in programmi di vario tipo, da quelli musicali al Grande Fratello, nel 2022 dopo due anni di interruzione dovuti alla pandemia ha ripreso il suo tour internazionale per celebrare i 40 anni di Su di noi.

Il successo prosegue quindi a gonfie vele, nonostante qualche critica qua e là per i suoi rapporti con alcune nazioni dell’Est Europa, soprattutto la Russia, in cui è amatissimo.

Pupo: la discografia in studio

1976 – Come sei bella

1979 – Gelato al cioccolato

1980 – Più di prima

1981 – Lo devo solo a te

1983 – Cieli azzurri

1984 – Malattia d’amore

1985 – Change generation

1986 – Quanta gente (pubblicato anche come La vita è molto di più)

1989 – Quello che sono

1996 – Pupo 1996

1997 – In eternità

2000 – Sei caduto anche tu

2016 – Porno contro amore

La vita privata di Pupo: moglie e figli

Pupo non ha mai nascosto la sua bigamia. Nel 1974 ha sposato la moglie Anna ma non ha mai nascosto di essere innamorato di Patricia Abati, sua manager con cui ha una relazione dal 1989. Dalla relazione con Anna sono nate Ilaria e Clara, mentre Valentina, la seconda delle tre figlie di Pupo, è nata da una relazione extraconiugale.

Nel corso della sua vita Pupo ha dovuto affrontare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Lo stesso cantante ha rivelato di aver scommesso e perso a carte milioni delle vecchie lire. Anche in questo caso, il cantante è riuscito a guarire grazie alla musica e all’immancabile affetto dei suoi familiari.

Proprio in occasione di una puntata de Le Iene, Enzo ha accettato di mettersi alla prova andando a giocare in un casinò. In questa occasione è riuscito a giocare in maniera responsabile affermando non senza orgoglio di essere definitivamente guarito da una malattia che lo ha portato sull’orlo del baratro personale e professionale.

Sai che…

– Non sappiamo quale sia il patrimonio di Pupo, ma per alcuni suoi concerti all’estero ha guadagnato a volte anche più di centinaia di migliaia di euro.

– Pupo ha un sito ufficiale.

– Cosa c’entra Pupo con il Quirinale? In un’intervista del 2023 a La Repubblica ha affermato che una chiamata del Quirinale ha impedito a lui e a Emanuele Filiberto di vincere Sanremo nel 2010.

– Grande appassionato di calcio, Enzo è tra gli storici fondatori della Nazionale cantanti. Inoltre è un grande tifoso della Fiorentina e un simpatizzante dell’Arezzo.

– Dove vive Pupo? Nella sua città d’origine, a Ponticino, vicono Arezzo.

– La sua altezza è 1 metro e 67.

– Su Instagram Pupo ha un account ufficiale molto seguito anche all’estero. Non è presente invece su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Pupo, ecco una playlist presente su Spotify:

