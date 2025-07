Giulia De Lellis incinta ad Atene riceve un misterioso mazzo di rose rosse ad un anno esatto dall’incontro con Tony Effe.

Giulia De Lellis, nota influencer romana, continua a stupire con il suo inconfondibile stile fashion anche durante la gravidanza. La notizia della sua maternità è stata accolta con grande entusiasmo dai fan, ma non ha in alcun modo rallentato il suo ritmo lavorativo, che testimonia con assiduità sui social. Recentemente, Giulia è stata protagonista di un evento esclusivo organizzato da Tom Ford ad Atene, dove ha sfoggiato un look premaman che ha ridefinito i canoni dell’eleganza in gravidanza.

Tra glamour e bon-ton, il mini dress bianco e nero con scollo all’americana e dettagli in velluto ha incantato il pubblico, diventando subito un trend per le future mamme. Tuttavia, il capo esclusivo non è accessibile a tutti, essendo in vendita sul sito di Tom Ford per la cifra di 2.980 euro.

Giulia De Lellis e il suo abito Tom Ford

Giulia De Lellis ha partecipato al lancio della nuova collezione Tom Ford Beauty ad Atene, dove ha mostrato ancora una volta il suo innato gusto per la moda. Per l’occasione, ha scelto un mini dress bianco e nero, caratterizzato da una linea ad “A” che avvolgeva il pancione con estrema raffinatezza. L’abito presentava uno scollo all’americana, arricchito da un fiocchetto in velluto, che richiamava la bordatura elegante lungo la silhouette del vestito.

Questo look premaman ha immediatamente catturato l’attenzione, non solo per la sua eleganza, ma anche per la capacità di Giulia di restare fedele al suo stile anche in gravidanza. Completavano il look un paio di mules in vernice nera con tacco a zeppa e gioielli dorati, mentre il beauty look, sofisticato e luminoso, con uno chignon basso e ciocche laterali ad effetto bagnato, era perfetto per affrontare il caldo estivo con classe.

Un misterioso mazzo di rose rosse

Negli ultimi tempi, si vociferava di una possibile crisi tra Giulia De Lellis e il suo partner Tony Effe. Tuttavia, un gesto recente ad Atene ha messo in dubbio queste indiscrezioni. Durante il soggiorno nella capitale greca, Giulia è stata fotografata accanto a un enorme mazzo di rose rosse.

Giulia De Lellis e Tony Effe alla Milano Fashion Week – notiziemusica.it

Il mittente delle rose rimane un mistero, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano ha suggerito che il regalo potrebbe provenire proprio da Tony Effe. Infatti, il 30 giugno, data in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser celebravano il loro anniversario di matrimonio, coincide con l’anniversario del primo incontro tra Giulia e Tony, come raccontato nel libro di Tony. Questo dettaglio ha sollevato dubbi sulla presunta crisi, suggerendo invece un legame ancora forte e romantico tra i due.

Giulia e Tony, tra amore e indiscrezioni

Il 30 giugno segna una data speciale per Giulia De Lellis e Tony Effe, un giorno che l’anno scorso ha visto nascere la loro storia d’amore. Nonostante le recenti indiscrezioni su una possibile crisi tra i due, il romantico gesto delle rose ad Atene sembra raccontare una storia diversa.

Mentre il pubblico si interroga sulla verità del loro rapporto, Giulia e Tony preferiscono mantenere il riserbo, lasciando che i gesti parlino al loro posto. La loro relazione, iniziata con una scintilla che ha rapidamente acceso una fiamma, continua a essere al centro dell’attenzione, con i fan curiosi di scoprire quali saranno i prossimi sviluppi per la coppia.