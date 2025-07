Karima El-Mahroug, meglio conosciuta come Ruby Rubacuori, è prossima al parto e mostra il pancione insieme al compagno Daniele Leo.

Karima El-Mahroug, conosciuta al grande pubblico come Ruby Rubacuori, è ormai giunta alla fase finale della sua gravidanza. La notizia ha catturato l’attenzione dei media, data la notorietà della donna legata agli scandali del ‘Bunga Bunga’.

Insieme al suo compagno, Daniele Leo, Karima attende con emozione la nascita del loro primo figlio. Sebbene il sesso del nascituro non sia stato ancora svelato, l’annuncio della gravidanza risale allo scorso 9 gennaio. La coppia è stata recentemente avvistata sull’isola di Palmaria, nel mar Ligure, mentre si godeva un momento di relax prima dell’arrivo del nuovo membro della famiglia.

Un amore che cresce e si consolida

Karima, già madre di Sofia Aida, nata il 20 dicembre 2011 dalla relazione con l’ex compagno Luca Risso, vive oggi una relazione felice e stabile con Daniele Leo. La giovane Sofia è molto legata a Daniele, che ha ormai assunto un ruolo importante nella sua vita. Nonostante l’attesa del secondo figlio, la coppia non ha ancora pianificato le nozze. Daniele aveva chiesto a Karima di sposarlo nel 2022, ricevendo un entusiastico ‘sì’. Anche se non ci sono notizie sui preparativi per il matrimonio, il legame tra i due appare solido e profondo.

Oltre al legame personale, Karima e Daniele condividono anche un’importante attività professionale. Gestiscono insieme la società Kgd srl, che a sua volta si occupa della gestione dell’ambulatorio “Clinical Medical Beauty Genova”.

Questo centro è specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva, un settore in crescita e di grande interesse. La collaborazione professionale tra Karima e Daniele dimostra quanto i due abbiano saputo costruire un rapporto basato su interessi comuni e una visione condivisa del futuro.

Un’attesa piena di emozioni

Karima e Daniele hanno condiviso sui social un’immagine suggestiva che li ritrae mentre osservano il mare, con Daniele che tiene teneramente le mani sul ventre rigonfio di Karima. La coppia ha accompagnato l’immagine con la frase “Cuore pieno, pancia pure“, espressione che trasmette l’emozione e la gioia per l’imminente arrivo del bambino.

Nonostante l’attenzione mediatica che circonda la figura di Ruby Rubacuori, Karima sembra aver trovato un equilibrio nella sua vita personale e professionale, costruendo una famiglia in cui l’amore e il rispetto sono al centro.