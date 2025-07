Il Principe Alberto di Monaco vola in Giappone: un viaggio ufficiale all’Expo 2025 di Osaka, senza la presenza della Principessa Charlene.

Il Principe Alberto di Monaco ha recentemente partecipato alle celebrazioni presso l’Esposizione Universale di Osaka-Kansai, rappresentando il Principato di Monaco. Questo evento segna un’importante occasione per consolidare i legami internazionali e promuovere valori come la sostenibilità, la cooperazione e la cultura. Tuttavia, l’assenza della Principessa Charlene e dei gemelli Jacques e Gabriella ha attirato l’attenzione.

Secondo un comunicato ufficiale, la famiglia reale ha deciso di non partecipare al viaggio per motivi di sicurezza legati agli attuali eventi in Medio Oriente. Nonostante la distanza, la Principessa Charlene ha espresso il suo sostegno attraverso un messaggio di ringraziamento ai team del padiglione di Monaco e a coloro che li hanno accolti in Giappone.

Un viaggio di rappresentanza e promozione culturale

Il viaggio del Principe Alberto in Giappone è stato un’occasione formale per rafforzare i legami internazionali e promuovere temi cari al Principato. Durante le celebrazioni all’Expo 2025 di Osaka, il principe ha messo in luce l’importanza della sostenibilità e della cooperazione internazionale.

Accompagnato da membri della famiglia reale, tra cui la sorella Stephanie e i nipoti Louis e Pauline Ducruet, il Principe ha partecipato a eventi culturali significativi come la tradizionale cerimonia del tè. Questo rituale simbolico ha permesso ai partecipanti di immergersi nella cultura giapponese, combinando estetica, spiritualità e armonia.

Primo piano di Charlene di Monaco e il Principe Alberto – notiziemusica.it

Durante le celebrazioni, la delegazione monegasca, guidata dal Principe Alberto, è stata accolta con una solenne cerimonia che ha sottolineato l’importanza dei legami tra Monaco e Giappone. L’Orchestra dei Carabinieri del Principe ha eseguito un’aubade, mentre le bandiere delle due nazioni sono state issate, simbolo della duratura amicizia tra i due paesi.

La presenza della Principessa Hisako di Takamado ha ulteriormente rafforzato il carattere ufficiale dell’evento. Nel suo discorso, il Principe Alberto ha ribadito l’impegno di Monaco nel promuovere una visione collettiva e sostenibile del futuro attraverso il padiglione “Take Care of Wonder”.

L’assenza della Principessa Charlene: una scelta di sicurezza

L’assenza della Principessa Charlene e dei gemelli Jacques e Gabriella ha suscitato curiosità e domande. Tuttavia, il Palazzo ha chiarito che la decisione è stata presa per motivi di sicurezza, in considerazione degli attuali eventi in Medio Oriente.

Nonostante la distanza, la Principessa Charlene ha voluto esprimere il suo sostegno e gratitudine ai team del Padiglione di Monaco e agli ospiti giapponesi, riconoscendo il loro impegno e comprensione. Questo messaggio di ringraziamento dimostra il profondo legame e la collaborazione internazionale che Monaco intende mantenere e rafforzare attraverso eventi come l’Expo 2025 di Osaka.