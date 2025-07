Ezio Greggio e la sua nuova relazione con l’influencer colombiana Nataly Ospina: un amore che sfida le convenzioni con una differenza di 36 anni.

Ezio Greggio, noto comico e conduttore televisivo italiano, torna a far parlare di sé per la sua nuova relazione con l’influencer colombiana Nataly Ospina. Con una differenza d’età di ben 36 anni, la coppia ha attirato l’attenzione dei media, mostrando un legame solido e alla luce del sole.

Le immagini che li ritraggono insieme in vacanza in Italia, tra baci e momenti di tenerezza, hanno conquistato la copertina del settimanale Diva e Donna. Il video social della coppia, pubblicato a giugno, ha ulteriormente rafforzato l’interesse pubblico verso questa unione, che sembra sfidare le convenzioni sociali e dimostrare che l’amore non conosce limiti d’età.

Un legame che si evolve sotto i riflettori

Il rapporto tra Ezio Greggio e Nataly Ospina è diventato di dominio pubblico all’inizio del 2024, quando la coppia è stata vista insieme per la prima volta al Monte-Carlo Film Festival. Nonostante la loro relazione sia stata ufficializzata solo a febbraio 2025, i due non hanno mai nascosto la loro affinità.

L’influencer colombiana, nota per la sua attività sui social media, sembra aver trovato in Greggio un partner che condivide la sua passione per la comunicazione e il mondo dello spettacolo. Il comico, dal canto suo, sembra apprezzare la freschezza e la vitalità che Nataly porta nella sua vita, dopo una storia di cinque anni con Romina Pierdomenico, di 40 anni più giovane di lui.

Monte Carlo Film Festival, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico – notiziemusica.it

Una vacanza da sogno in Italia

Le immagini pubblicate da Diva e Donna mostrano la coppia in grande intimità durante una vacanza in Italia. Tra baci e selfie, Ezio e Nataly appaiono sereni e felici, godendosi momenti di relax lontani dai ritmi frenetici della vita quotidiana. La rivista ha dedicato la copertina alla “luna di miele” della coppia, sottolineando come questa relazione stia vivendo un periodo di particolare felicità. L’Italia, con i suoi paesaggi mozzafiato, sembra essere il luogo ideale per cementare un legame che, nonostante la differenza d’età, appare solido e profondo.

L’amore non conosce età

La storia tra Ezio Greggio e Nataly Ospina sottolinea come l’età sia solo un numero quando si parla di sentimenti. Greggio, già nonno, ha dimostrato di non temere le convenzioni sociali, scegliendo di vivere pienamente un amore che molti considerano audace.

La loro relazione, che ha trovato spazio sui social e sui media tradizionali, invita a riflettere su come le relazioni possano evolversi al di là delle aspettative comuni. In un mondo in cui l’etichetta “differenza d’età” spesso porta con sé pregiudizi, la coppia rappresenta un esempio di come l’amore possa essere vissuto con libertà e autenticità.