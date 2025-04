La cantante è stata ospite a Le Iene. Per l’occasione, ha ricordato il terribile incidente che l’ha tenuta bloccata in ospedale per mesi.

Loredana Errore ha partecipato alla puntata de Le Iene andata in onda martedì 1 aprile. In tale occasione ha avuto modo di parlare del brutto incidente che per molto tempo l’ha costretta a rimanere coricata in un letto d’ospedale.

Loredana Errore ospite al programma ‘Ora o mai più’ – notiziemusica.it

Il racconto di Loredana

La cantante stava vivendo un momento felice della sua vita: tra concerti e studi di registrazione, tutto sembrava essere perfetto. La stessa Loredana ha così esordito: “Mi sentivo forte, amata, ce la stavo facendo“. Fino al 4 settembre 2013, quando l’artista rimase coinvolta in un brutto incidente stradale che le procurò molteplici ferite al volto e alla spina dorsale, rischiando così la paralisi.

Da quel momento l’abisso: “La mia vita ha preso una virata inaspettata, crudele. Dopo quell’incidente sono stata immobilizzata in un letto d’ospedale per mesi. Un soffitto bianco era l’unica visuale concessami, la costanza delle mie giornate e io ci proiettavo sopra la mia fantasia“, ha aggiunto Loredana.

Tuttavia, le conseguenze dell’incidente non furono solamente inerenti alla salute della cantante, ma anche legali, dato che Loredana risultò positiva al test alcolemico.

Loredana Errore e la rinascita

I mesi successivi l’incidente sono stati complicati per Loredana Errore: “Non ero pronta per quel dolore, non so perché ma ero serena. Ho dovuto imparare a stare in piedi, camminare, mangiare, parlare bene scandendo ogni parola, sillaba per sillaba. Ho imparato anche a pregare“.

Ormai quel giorno di settembre di 12 anni fa è soltanto un lontano ricordo per la cantante, la quale ha cominciato un vero e proprio processo di rinascita. L’artista, infatti, ha raccontato di aver ricominciato a cantare, perché nonostante tutto, l’amore per la musica non ha mai smesso di crescere.

Infine, la cantante ha così proseguito il suo monologo: “Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello. Ma la mia voce sì“.