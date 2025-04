Elton John è tornato a parlare della grave infezione all’occhio contratta la scorsa estate, che gli ha provocato la parziale perdita della vista.

Elton John sta per pubblicare il suo nuovo album. Per l’occasione, l’artista ha rilasciato un’intervista per il Times in cui ha avuto modo di parlare anche del suo attuale stato di salute. Al centro del racconto l’infezione che gli ha causato la parziale perdita della vista.

“Non vedo i miei figli giocare”: la confessione di Elton John

Per Elton John il dolore più grande derivato dalla perdita della vista è il non potere più fare certe cose coi suoi figli che prima erano di routine. Il cantante ha ammesso: “Non vedo la TV, non so leggere. Non vedo i miei figli giocare a rugby e a calcio, è stato un periodo molto stressante perché sono abituato ad assorbire tutto“.

“È angosciante. Mi viene da piangere, ma devo abituarmi perché sono fortunato ad avere la vita che ho. Ho ancora la mia meravigliosa famiglia, e riesco ancora a vedere qualcosa da qui. Quindi mi dico di andare avanti e basta“, ha aggiunto. Elton John – www.notiziemusica.it

La malattia di Elton John

Per Elton John il calvario è cominciato la scorsa estate, quando ha contratto una seria infezione oculare che gli ha provocato la perdita della vista da uno dei due occhi. Il cantante si trovava in Francia dove stava trascorrendo le vacanze e aveva deciso di condividere la notizia su Instagram:

“Ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una vista limitata a un solo occhio. Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all’occhio colpito“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn)

L’artista aveva anche colto l’occasione per ringraziare l’equipe medica che l’aveva preso in cura e la vicinanza dimostrata dalla sua famiglia.