Giulia De Lellis si trova al centro del gossip a causa di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, che confermerebbero la presunta gravidanza. Per questo motivo, Aurora Ramazzotti ha deciso di prendere parola e, in lungo sfogo su Instagram, ha manifestato tutta la sua rabbia. Infatti, era stato sempre il giornale di Alfonso Signorini ad aver reso pubblica la gravidanza di Aurora, scatenando la sua ira.

Partiamo dal principio. Poco dopo che le foto di Giulia col pancino sono finite in rete, l’influencer ha deciso di pubblicare alcune storie su Instagram in cui ha espresso tutta la sua disapprovazione. Le foto pubblicate da Chi non sono piaciute alla De Lellis, che ha deciso di replicare così: “Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate, nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”.

È chiaro che sia a lei che a Tony Effe non abbia fatto piacere lo scoop, dato che avevano deciso di non rilasciare dichiarazioni sulla condizione di Giulia. Ma non sono gli unici. Infatti, di fronte alla notizia, Aurora Ramazzotti è corsa in difesa della coppia, sopratutto della De Lellis.

Come è noto, il tema della gravidanza sta molto a cuore ad Aurora. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, quindi, ha deciso di difendere Giulia, cogliendo l’occasione per togliersi qualche sassolino. Di seguito il lungo sfogo della ragazza.

“Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza in genere prima del terzo mese? Se la risposta è sì allora sapete che è perché prima del terzo mese potrebbero accadere le seguenti cose: 1) si potrebbe perdere il bambino (e succede a circa il 10-15% delle gravidanze), 2) si potrebbe per motivi che non devono essere spiegati voler terminare la gravidanza, 3) si potrebbero scoprire complicanze mediche, 4) ci si vuole tutelare emotivamente in quanto può essere un momento di grande confusione e non sempre ci si sente come gli altri vorrebbero che ci si sentisse“, ha esordito Aurora.

La giovane ha poi proseguito: “Allora come mai continuiamo imperterriti a invadere questo spazio così intimo e anche presumibilmente delicato che le donne si riservano? Forse perché siamo ancora convinti che i loro corpi siano in effetti affar nostro?“.

“Cercare morbosamente di togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia non è “il prezzo da pagare”, è mancanza di rispetto e accanimento e fa schifo. Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo e se pensate di sì il vostro ego fa schifo … Scusate ma è da quando questo signorino (suo figlio Cesare) era solo un feto di 7 settimane nel mio utero che lo volevo dire“, ha concluso Aurora.