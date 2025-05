Shade è ancora ricoverato in ospedale a causa di un’infezione ai polmoni. L’artista ha deciso di comunicare ai fan il suo stato di salute.

Vito Shade si trova in ospedale ormai da qualche tempo. L’artista è stato ricoverato probabilmente a causa di una brutta infezione al polmoni, le cui cause, tuttavia, non sono state rese note. A distanza di qualche tempo dall’annuncio del ricovero, Shade è tornato ad aggiornare i fan pubblicando un videomessaggio su Instagram.

Come sta Shade? Le parole del cantante

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il cantante ha annunciato di non essere ancora in forma: “Sono ancora in ospedale, grazie a tutti per i messaggi. Mi sa che non esco in tempo per il singolo estivo, ma mi basta che esca vivo“, ha esordito Shade.

Proprio qualche giorno fa, l’artista ha anche pubblicato un video su Instagram contenente lo story-time del ricovero, raccontando passo per passo tutto quello che era successo e che l’ha costretto a recarsi in pronto soccorso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shade (@vitoshade)

Shade ricoverato in ospedale: le cause

Qualche settimana fa era trapelata la notizia che Vito Shade si trovasse ricoverato in ospedale, il che aveva immediatamente fatto allarmare i fan. Di fronte al gossip, l’artista aveva deciso di prendere parola spiegando nel dettaglio cosa fosse successo: “Eccomi qui, sono ancora vivo, nonostante i titoloni. Vi spiego cosa è successo: i miei polmoni non sono sani … Per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare, sono finito al Pronto Soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo“.

Nelle storie pubblicate, Shade si trovava sopra un letto d’ospedale con tanto di supporto per poter respirare. Oggi, seppur il cantante non si sia ancora ripreso del tutto, si può notare che i tubi per la respirazione alle narici non ci siano più. Un piccolo dettaglio che però rassicura tutti.