Fiorella Mannoia ha espresso il suo parere sulla musica che ascoltano i giovani e pronunciato alcune parole in onore di Papa Francesco.

La cantante ha partecipato a un’intervista per Il Messaggero, occasione in cui ha avuto modo di riflettere su come sia la musica ascoltata dai giovani. A tal proposito, Fiorella ha ribadito quanto sia importante che i nuovi cantanti facciano attenzione ai testi delle loro canzoni.

La critica di Fiorella Mannoia sulla musica delle nuove generazioni

Durante l’intervista, Fiorella Mannoia ha rivelato chi saranno gli ospiti presenti a “Semplicemente Fiorella”, lo spettacolo della cantante presso le Terme di Caracalla di Roma. Si tratta di artisti di alto livello, tra cui Antonello Venditti, Il Volo e Loredana Bertè, ai quali si aggiungeranno altri nomi celebri della canzone italiana.

Proprio in merito all’argomento “cantanti”, Fiorella ha riflettuto sul fatto che la musica che ascoltano i giovani d’oggi sia diversa rispetto a quella del passato. La cantante, infatti, ha ribadito quanto già detto in precedenza, dichiarando che i testi delle canzoni attuali siano frivoli e privi di spessore: “Sento banalità in giro. C’è una pochezza di linguaggio. Io appartengo a una generazione in cui le parole nelle canzoni avevano un peso“, ha affermato. Fiorella Mannoia

“Il linguaggio esprime pensieri poveri”: Fiorella Mannoia sulle canzoni d’oggi

Fiorella Mannoia ha poi fatto una riflessione anche su quanto la musica possa determinare il comportamento delle persone, in quanto potentissimo strumento di comunicazione. Il gancio è stato un discorso pronunciato di recente da Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, durante l’Aperyshow Charity Event. Quest’ultimo, infatti, ha ribadito che: “La musica può cambiare le cose. Può raccontare, unire, educare. Ma può anche rafforzare stereotipi, normalizzare comportamenti tossici, alimentare una cultura della sopraffazione“.