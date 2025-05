Laura Pausini ha cantato “Turista”, hit di Bad Bunny. La versione della cantante ha avuto successo e attirato l’attenzione del rapper.

La cantante ha postato sui social la sua versione di “Turista”, celebre canzone di Bad Bunny. La performance di Laura Pausini ha mandato in visibilio i fan ed è diventata virale, arrivando pure al rapper. Il cantante di Porto Rico ha apprezzato molto la versione di Laura, tanto da compiere un gesto che non è passato inosservato. Ecco di cosa si tratta.

La performance virale di Laura Pausini

Tramite un post su Instagram, Laura Pausini ha annunciato di aver pubblicato una versione personale di “Turista”, hit di Bad Bunny famosa in tutto il mondo. L’annuncio era stato anticipato qualche tempo fa da un piccolo spoiler, ossia un video pubblicato su TikTok in cui di sottofondo si sentivano proprio le note di “Turista”.

È seguito poi un primo post su Instagram, ossia una scritta nera su sfondo bianco che recita: “Come disse Woody Guthrie: “Una bella canzone può fare solo del bene.” Ho ascoltato “Turista” e me ne sono innamorata, quindi l’ho cantata ed eccola qui. Alcune canzoni ti piacciono così tanto che non hanno bisogno di essere legate a un nuovo disco o a un nuovo singolo. Una bella canzone è bella in ogni stile. Bravo Bad Bunny“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Il visibilio dei fan e la reazione di Bad Bunny

Inutile dire che i fan, sopratutto spagnoli, abbiano apprezzato tantissimo il gesto della cantante, tant’è vero che sotto il post sono comparsi innumerevoli commenti. Tra questi anche quelli del pubblico della Penisola, il quale si è dichiarato deluso dal fatto che la cantante non abbia realizzato la cover in italiano. Quindi, Laura ha spiegato di aver semplicemente voluto rendere omaggio a una canzone che le è piaciuta moltissimo, la cui versione originale è appunto in spagnolo.

Laura Pausini