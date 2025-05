È virale il video promozionale in cui Tony Effe e Francesco Totti giocano a calcio al Circo Massimo, colpendo un poster del sindaco.

Da qualche ora sui social impazza un video che vede protagonisti Tony Effe e Francesco Totti mentre giocano a calcio. Durante la sessione di gioco, il misfatto: il pallone colpisce un poster di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Una frecciatina del rapper? Diciamo piuttosto uno spot promozionale per il suo concerto al Circo Massimo.

Il video virale di Tony Effe e Francesco Totti

Il video, della durata di pochi secondi, ha fatto letteralmente impazzire il web. Qui, si vedono Tony e Totti giocare a calcio presso il Circo Massimo di Roma. I due si scambiano il pallone con alcuni passaggi, finché il rapper lo colpisce troppo forte, facendolo finire contro un poster raffigurante il sindaco di Roma.

A questo punto la battuta. L’ex capitano della Roma si rivolge a un preoccupato Tony Effe, dicendogli: “Bono, ca nun te fanno fà il concerto“. Immediata la risposta del rapper: “E vabbè se vedemo il 6 luglio“. Il video è stato accompagnato da un commento dello stesso Tony che recita: “Chi non viene è una spia“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA 🇮🇹 (@tonyeffebaby777)

Il significato del video di Tony Effe

Il video potrebbe di primo impatto sembrare una frecciata contro coloro che avevano escluso Tony dal partecipare al Concerto di Capodanno tenutosi lo scorso 31 dicembre a Roma, proprio presso il Circo Massimo. La decisione era partita da alcuni vertici che avevano ritenuto i testi delle canzoni del rapper misogini e non adatti al tipo di evento.

Tony Effe

In realtà non sarebbe altro che un contenuto promozionale finalizzato a incrementare le vendite dei biglietti per il concerto che Tony Effe terrà il prossimo 6 luglio sempre al Circo Massimo. Infatti, come anticipato poco tempo fa, pare che ci siano ancora molti posti invenduti, tant’è vero che a oggi l’evento sarebbe ben lontano dal tanto atteso sold-out.