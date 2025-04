Stando alle indiscrezioni, il rapper starebbe facendo fatica a vendere i biglietti per il suo concerto al Circo Massimo a Roma.

Tony Effe ha deciso di organizzare un grande concerto al Circo Massimo di Roma. La data è programmata per il prossimo 6 luglio, ma secondo le indiscrezioni, pare che stia facendo fatica a vendere il quantitativo di biglietti necessari per fare il sold out. Ecco cosa sta succedendo.

Il flop della vendita dei biglietti di Tony Effe

Ad aver portato in luce questa problematica sono stati alcuni utenti su X. Qui, infatti, si sono moltiplicati i commenti dei fan che hanno fatto notare quanti posti ancora siano disponibili per partecipare all’evento. E in effetti, dalla panoramica di una piantina del Circo Massimo diffusa in rete, sembrerebbe che i posti a oggi occupati siano decisamente di meno rispetto a quelli ancora liberi.

La vendita dei biglietti è cominciata ormai qualche mese fa. Era infatti il 13 febbraio quando apriva la vendita online, seguita poi da quella presso i negozi autorizzati, cominciata il 18 dello stesso mese. Con questo concerto, l’obiettivo del cantante è quello di offrire ai propri fan un’esperienza unica e colossale, molto diversa rispetto a quella tipica dei concerti presso i palazzetti.

Tony Effe

La rivincita di Tony Effe

Ebbene, in molti avranno notato che l’annuncio del concerto di Tony Effe presso il Circo Massimo di Roma sia avvenuto poco tempo dopo la sua esclusione dal Concerto di Capodanno 2025, organizzato dal Comune della Capitale nella medesima location. All’origine della decisione degli organizzatori le polemiche legate ai testi dei brani di Tony.

In tale occasione, come possiamo ricordare, il rapper era stato accusato da una parte del pubblico di misoginia e di sessismo. Una motivazione che all’epoca aveva toccato nel profondo Tony, il quale, in seguito, ha dichiarato di aver sofferto molto a causa delle accuse subite.