Lady Gaga ha ripubblicato su TikTok un video dell’Affrontata, un rito religioso calabrese, rendendolo famoso in tutto il mondo.

A volte basta un semplice post su Internet per far diventare una tradizione locale un vero e proprio contenuto virale capace di diffondersi in tutto il mondo. È quello che è successo qualche giorno fa, quando Lady Gaga ha eseguito il repost di un video di TikTok contenente un momento dell’Affrontata, un rito religioso tipico di alcune zone dell’Italia meridionale.

Lady Gaga – notiziemusica.it

Il repost di Lady Gaga e il video virale

Il video in questione è stato girato nella città di Vibo Valentia, un comune della Calabria. Nel filmato si vede la folla in strada che assiste alla “corsa” della statua della Madonna Addolorata verso Gesù risorto.

Ma come mai Lady Gaga ha deciso di repostare questo contenuto? Sappiamo che la cantante americana ha origini italiane, dato che suo nonno era emigrato dalla Sicilia nel 1908, per trovare fortuna negli Stati Uniti. L’artista è sempre stata molto sensibile verso l’Italia e le sue tradizioni, ma in questo caso c’è un altro fattore che potrebbe aver contribuito a spingere la cantante a condividere il video. Si tratta della canzone che compare in sottofondo, dato che le riprese sono accompagnate da “Abracadabra”, la sua ultima hit.

Cos’è l’Affrontata, il rito religioso condiviso da Lady Gaga

Ma di preciso, cosa sarebbe l’Affrontata? Ebbene questo rito religioso si svolge da tradizione a Pasqua in molteplici località del Sud Italia. Qui, i fedeli assistono all’incontro tra Gesù risorto, la Madonna e San Giovanni Apostolo. L’evento, infatti, è simulato da alcune statue: quella di San Giovanni Apostolo corre per circa tre o cinque volte tra quelle della Madonna e di Gesù, annunciando la resurrezione di quest’ultimo. A questo punto, San Giovanni e Maria corrono verso Gesù.

In ogni caso al centro dell’attenzione dei fedeli è posta propio la statua della Madonna, la quale all’inizio è coperta da un mantello nero in segno di lutto. Tuttavia, durante la corsa si toglie il manto in modo da scoprire una veste azzurra o bianca, simbolo di festa.