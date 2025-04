Dopo il volo nello spazio con Blue Origin, Katy Perry ha subito innumerevoli critiche. Inoltre, si dice che la cantante sia pentita.

Il volo nello spazio promosso da Blue Origin a cui hanno partecipato sei donne famose in America e non solo, ha destato notevole scalpore. La compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos ha proposto ad alcuni volti celebri di prendere parte alle spedizione e tra questi ne sono spiccati due: quello di Lauren Sanchez, compagna di Bezos e di Katy Perry.

È proprio sulla cantante americana che è piovuta una pioggia di critiche. Commenti molto duri che pare abbiano portato la popstar a pentirsi per aver accettato la proposta di Bezos.

Le critiche a Katy Perry

Come anticipato, Katy Perry ha dovuto fare i conti con pesanti critiche. Infatti, la cantante è entrata al centro della bufera in quanto in molti non hanno apprezzato il suo modo di aver spettacolarizzato l’esperienza. Ad aver lasciato perplesso il pubblico alcuni gesti eseguiti da Katy: dalla margherita bianca alzata verso il cielo in onore di Daisy Dove, sua figlia, all’aver baciato il suolo non appena uscita dalla capsula spaziale.

È proprio quest’ultimo gesto ad aver generato alcuni commenti molto duri da parte degli utenti di X. “Ora fa la diva spirituale” e “Hai baciato il pavimento dopo dieci minuti in orbita?“, sono solo alcuni degli innumerevoli post pubblicati sul social. Katy Perry

Katy Perry pentita per la scelta

A circa una decina di giorni di distanza dal volo di Blue Origin, alcune fonti molto vicine a Katy Perry hanno dichiarato che la cantante sarebbe molto pentita della scelta fatta. Nello specifico, il pentimento della popstar non sarebbe rivolto tanto all’esperienza, quanto ai gesti compiuti.