Katy Perry si lancia nello spazio: “Se non torno viva ricordatemi”

Katy Perry farà parte della primissima missione spaziale di Blue Origin completamente al femminile. Con lei anche la fidanzata di Jeff Bezos.

Katy Perry è un’artista a cui piace stupire il suo pubblico. Questa volta l’amata popstar ha lasciato tutti senza parole prendendo parte ad un’avventura senza precedenti. Oggi, lunedì 14 aprile, la cantante di “Teenage Dream” parteciperà alla prima missione spaziale totalmente al femminile organizzata da Blue Origin. Insieme a lei parteciperanno altre 5 donne VIP tra cui la fidanzata di Jeff Besos Lauren Sanchez.

Katy Perry nello spazio: dettagli del viaggio

La mission alla volta dello spazio, ospitata a bordo della navicella spaziale New Shepard di Blue Origin, vede protagoniste 6 personalità femminili di spicco provenienti da diversi settori. Oltre a Katy Perry e Lauren Sánchez, troviamo Gayle King, nota conduttrice televisiva, Kerianne Flynn, acclamata produttrice cinematografica, Amanda Nguyen, attivista per i diritti civili, e l’ingegnere aerospaziale Aisha Bowe. Tutte insieme, queste donne si apprestano a vivere una breve ma intensa esperienza oltre la linea di Kármán, dove avranno l’opportunità di sperimentare l’assenza di gravità.

Katy Perry

La partenza, fissata alle 8:30 ora locale nel Texas, potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche. Il volo suborbitale, della durata di poco più di 10 minuti, raggiungerà l’altitudine di 100 chilometri, consentendo alle partecipanti di superare il confine invisibile tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. Questo permetterà loro di vivere momenti di assenza di gravità prima di rientrare sulla Terra, atterrando nel deserto texano grazie all’ausilio di paracadute.

La live per salutare i fan

Per salutare i fan prima del lancio nello spazio, Katy Perry ha fatto una live su Instagram in cui si è rivolta al pubblico con toni decisamente drammatici. “Ragazzi manca solo un giorno alla partenza per lo spazio. Se mi conoscete sapete che ho sempre cercato conferme dal paradiso, delle mie guide, dai miei angeli.” – ha detto la cantante.

Poi ha concluso: “Se non tornerò viva dallo spazio… ricordate sempre che vi amo così tanto e grazie per aver reso “Katy Perry” parte del vostro viaggio“.