Il cantante ha organizzato uno spettacolo a sorpresa esibendosi sulla scalinata di Trinità dei Monti, di fronte a Piazza di Spagna.

Achille Lauro non smette di sorprendere. Lo ha fatto anche questa volta, organizzando un concerto segreto, in una cornice inedita: l’iconica scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore di Roma. L’evento ha avuto luogo nella serata di ieri, lunedì 14 aprile, col fine di celebrare l’uscita di “Comuni Mortali”, il suo nuovo album.

Lo spettacolo di Achille Lauro

Durante lo show, Achille Lauro si è esibito in una scaletta che prevedeva sia vecchi successi come “Rolls Royce”, che nuove hit come “Dannata San Francisco”. L’artista romano ha cantato anche brani celebri come “16 marzo”, nonché “Incoscienti giovani“, il suo brano sanremese. Alla fine dello spettacolo, ha poi deciso di fare un piccolo omaggio ad Antonello Venditti, intonando “Notte prima degli esami”, accompagnato dalle voci del pubblico.

Quello di ieri sera è stato un evento apprezzatissimo dai fan: dopo averlo annunciato sui social, lo show ha registrato nel giro di poco il tutto esaurito. Chi ha avuto modo di essere presente ha immortalato lo spettacolo e pubblicato sui vari canali alcuni video della serata che hanno fatto il boom di like.

Achille Lauro ringrazia i fan

Dopo il concerto, il cantante ha voluto cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato nonostante il tempo fosse poco favorevole. Per farlo, Achille Lauro ha pubblicato una storia su Instagram che recita: “Roma, è stato incredibile“. Sullo sfondo il pubblico intento a cantare le sue canzoni. Achille Lauro

Gli stessi fan hanno espresso sui social messaggi di gratitudine per l’artista: “Unico“, scrive un utente, “Manca sempre meno per assaporare nuove canzoni e nuove emozioni“, aggiunge un altro.

Il tour e il nuovo album di Achille Lauro

Per chi non fosse riuscito a partecipare all’evento di Roma, non c’è motivo di disperarsi. Bisognerà attendere qualche tempo, ma nel 2026 avrà inizio il suo nuovo tour che lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.

Tuttavia, per il momento, bisogna tenere a mente una data: quella del 18 aprile, giorno in cui il suo nuovo album sarà finalmente disponibile.