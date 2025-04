Elodie, Rkomi e Gaia hanno conquistato la certificazione d’oro per i loro rispettivi brani presentanti al Festival di Sanremo 2025.

All’appello mancavano solamente Elodie, Rkomi e Gaia. Sono loro gli ultimi Big in gara al Festival di Sanremo 2025 ad aver ottenuto una certificazione FIMI per i brani presentanti all’ultima edizione della kermesse. Oggi quel momento è arrivato e i tre artisti sono riusciti a conquistare il disco d’oro per le rispettive canzoni.

Elodie, Rkomi e Gaia conquistano il disco d’oro

A circa due mesi dalla fine della gara, i tre cantanti hanno conquistato il tanto atteso disco d’oro. Si tratta di una certificazione importante, rilasciata solo se si vendono 100.000 copie. Un risultato non indifferente, dato che a inizio anno la FIMI aveva dichiarato la volontà di modificare la soglia minima per ottenere il riconoscimento.

I brani dei tre artisti hanno conquistato il successo pian piano, soprattutto nel caso di Gaia. La sua “Chiamo io, chiami tu” ha registrato un aumento degli ascolti e delle vendite in quanto di recente è diventata virale sui social grazie al balletto di Carlos Diaz, suo coreografo.

Gaia

Ma passiamo ai numeri. La hit di Gaia ha superato i 20 milioni di stream, quella di Elodie è a 19 milioni, mentre “Il ritmo delle cose” di Rkomi ha raggiunto i 22 milioni di stream.

Le altre certificazioni

Ovviamente sono anche altri i brani di Sanremo 2025 ad aver conquistato una certificazione. Ad esempio, “Tu con chi fai l’amore” dei The Kolors, “Fuorilegge” di Rose Villain, “Battito” di Fedez, “Cuoricini” dei Coma_Cose e “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi sono tutte certificate disco d’oro.

Le uniche canzoni che hanno ottenuto il disco di platino sono quelle di Olly, vincitore del Festival e di Giorgia. Proprio la hit di quest’ultima continua ad aumentare di successo e a ottenere ottimi numeri sia in radio che sulle piattaforme streaming.