Lil Nas X ha pubblicato un post in cui comunica di essere colpito da una paralisi facciale: “Non riesco nemmeno a ridere”. Il video.

Il rapper statunitense Lil Nas X ha subito una parziale paralisi facciale. Il cantante ha deciso di condividere la notizia attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram, ma ha cercato anche di rassicurare i fan: “Sto bene, non preoccupatevi per me“. Scopriamo cosa è successo. Lil Nas X posa durante la 36esima edizione annuale dei GLAAD Media Awards il 27 marzo 2025 a Beverly Hills – notiziemusica.it

La paralisi e il video di Lil Nas X

Nel video di Instagram, Lil Nas X si riprende mentre è coricato su un letto d’ospedale. Il volto è paralizzato per metà, così il cantante ha colto l’occasione per spiegare ai followers l’accaduto. La parte colpita è il lato destro, tant’è vero che l’artista ha cercato di scherzarci facendo notare che mentre la parte sinistra si muove senza problemi, quella destra è bloccata.

“È tipo, che ca**o“, ha esordito, per poi proseguire: “Non riesco nemmeno a ridere bene, amico. Che ca**o! Oh mio Dio. Quindi… oh mio dio, amico“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☆dreamboy. (@lilnasx)

Le parole di rassicurazione ai fan

Dopo aver pubblicato il video, il cantante ha cercato di tranquillizzare i fan pubblicando alcune storie sul suo profilo Instagram. Tra i vari post si vede un altro video in cui mostra entrambi i lati del viso: “Qui siamo normali, qui impazziamo!” ha aggiunto, mostrandosi tranquillo. Successivamente ha condiviso un altro post dal tono più serio: “Sembrerò buffo per un po’, ma questo è“, ha aggiunto.

Tuttavia, Lil Nas X non ha specificato quale sia stato il motivo della paralisi. Alcuni hanno ipotizzato che possa essere la paralisi di Bell, una condizione per cui non è possibile individuare la giusta causa. In questo caso, chi viene colpito, subisce una danneggiamento di uno dei nervi presenti nel sistema nervoso periferico, il che determina una paresi unilaterale e improvvisa del nervo facciale.