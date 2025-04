Ospite a Obbligo o Verità, Cristina D’Avena ha sorpreso tutti rivelando l’esistenza di un cartone animato che proprio non le piace.

Cristina D’Avena ha accompagnato l’infanzia di tutti gli italiani con le sue canzoni per i cartoni animati. Molto di più di semplici sigle, i suoi brani sono rimasti nei nostri cuori e ancora oggi, se c’è l’occasione, ci troviamo a cantare a gran voce quelle parole che ci hanno tenuto compagnia nei pomeriggi dopo la scuola.

Tuttavia, la cantante ha svelato una verità che pochi potevano immaginare: esiste un cartone animato che proprio non le è mai piaciuto. Scopriamo di cosa si tratta.

Cristina D’Avena si confessa

Cristina D’Avena è stata ospite nella puntata di Obbligo o Verità andata in onda lunedì 14 aprile. La cantante ha risposto ad alcune domande poste da Alessia Marcuzzi, avendo così modo di raccontarsi un po’ più a fondo.

Ma è proprio durante l’intervista che è successa una cosa che non è passata inosservata al pubblico: la cantante ha ammesso l’esistenza di un cartone animato che non ha mai apprezzato. Si tratta di “Rascal, l’orsetto lavatore”, trasmesso in Italia nel 1985.

“A me non piaceva per niente, non mi piaceva neanche la sigla, non so perché“, ha ammesso Cristina. Tuttavia, la cantante ha anche rivelato ulteriori gusti personali su altri cartoni: “Amavo tantissimo Licia. Candy Candy? Preferivo Terence ad Anthony. A me piacciono i ribelli e i dannati, quelli troppo sdolcinati non mi sono mai piaciuti“.

L’artista ha poi anche fatto una considerazione su alcune sigle da lei cantate, e la parola è caduta su quella di “Occhi di gatto”, ritenuta da Cristina perfetta da ascoltare in intimità.

Cristina D’Avena

“Ho fatto uno sbaglio”: il rimorso di Cristina D’Avena

Non solo cartoni animati. Cristina D’Avena ha anche confessato di dover fare i conti con un grosso rimorso: “Ho ascoltato una persona un po’ pettegola, che mi aveva parlato male di una mia amica, dicendo che non era un’amica fidata, che non mi voleva bene. Io sono una persona pura e che assorbe molto. All’inizio ci ho creduto. Sono andata dalla mia amica e gliene ho dette di tutti i colori“.