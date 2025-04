“So stare da solo”: Achille Lauro si apre sulla sua vita privata

Durante la presentazione del nuovo disco, Achille Lauro si è sbottonato su molti aspetti della sua vita privata: ecco cosa ha raccontato.

Dopo il successo riscosso a Sanremo 2025, Achille Lauro è tronato sulla scena musicale con “Comuni Mortali“, il suo un nuovo attesissimo attesissimo album che uscirà il 18 aprile. Ieri il cantante ha celebrato l’uscita della sua ultima fatica discografica con un concerto a sorpresa a Piazza di Spagna a Roma.

Poco prima dell’evento, Lauro ha presentato il disco alla stampa svelando anche alcuni dettagli fino ad ora inediti della sua vita privata e rispondendo a una delle domande che gli viene posta più spesso: è single o fidanzato? Scopriamo tutti i dettagli.

Achille Lauro: il rapporto con mamma Cristina

Il nuovo album di Achille Lauro contiene una canzone dedicata a sua mamma Cristina con cui ha un rapporto speciale. “Lei (la mamma ndr) il brano non l’ha ascoltato. Lo ascolterà quando uscirà il brano. Non ho parlato con mia madre di questa canzone e lei non me l’ha chiesto.” – ha spiegato il cantante.

Achille Lauro

Poi, parlando della sua infanzia, ha aggiunto: “Sono cresciuto in modo strano. A mia madre con questo brano voglio dirle ‘ce l’hai fatta’. Oggi mi rendo conto che quando pensavamo ai nostri genitori che ci sembravano grandissimi, invece quando ti ci avvicini sei un pischello e non sei pronto. Inizi a renderti conto che era una ragazzina che cresceva un ragazzino”.

Single o fidanzato? La risposta del cantante

Dopo voci e gossip su una possibile relazione con Giulia Toscano, Achille Lauro ha finalmente fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. “Per tanti anni sono stato una con una ragazza, so cos’è l’amore relazione. Ora lo vivo diversamente. La relazione è un’altra cosa che non ho; fortunatamente so stare da solo. Non ho quell’esigenza.” – ha rivelato.

Poi ha parlato della possibilità di sposarsi e avere dei figli: “Il giorno che farò questo atto di coraggio e stare insieme e condividere la vita sarà veramente la persona per cui ne varrà la pena. La mia libertà vale troppo. Un figlio? Mi piacerebbe tantissimo ma ora ho tante cose in testa e deve veramente valerne la pena. Un figlio è una conseguenza di qualcosa di grande; non è che ‘faccio un figlio perché ho 35 anni‘”.