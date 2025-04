Jasmine Carrisi rivela: “Avere genitori famosi è stato difficile”

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha parlato dei problemi che le sono stati causati dalla notorietà dei suoi genitori.

Tra i concorrenti di “The Couple”, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, c’è anche Jasmine Carrisi. Nel corso del programma la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su un argomento molto delicato: la difficoltà di crescere sotto i riflettori avendo genitori così famosi. Ecco cosa ha rivelato.

Jasmine Carrisi: il rapporto con i genitori

Nel corso dell’ultima puntata del reality show andata in onda, Jasmine Carrisi ha parlato del rapporto con Al Bano e Loredana Lecciso rivelando di aver affrontato momenti di difficoltà a causa della grande notorietà dei genitori.

Jasmine Carrisi e Al Bano

Secondo la donna la fama dei genitori avrebbe influenzato il suo modo di relazionarsi con le altre persone. “Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco.” – ha rivelato –“Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa? Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere”.

Le difficoltà dovute all’ansia

A complicarle la vita sono stati anche i giudizi infondati delle persone. “C’è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla. C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È ovvio che poi ti chiudi e diventi diffidente” – ha spiegato Jasmine.

“Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia.” – ha aggiunto – “A volte vorrei essere trasparente. I miei, soprattutto mio padre, non mi ha mai messo pressione, non mi ha mai detto come devo comportarmi. Io sono sempre stata esposta, questo mi ha portata a chiudermi e ad essere diffidente“.