Dopo dieci anni di collaborazione, Francesca Michielin dice addio alla manager Marta Donà: l’annuncio sui social.

Dopo Sanremo 2025 e le critiche (immeritate) che le sono piovute addosso, Francesca Michielin ha preso una decisione molto importante per la sua carriera musicale. Dopo dieci anni di intensa collaborazione la cantante ha infatti deciso di separarsi dalla sua manager, Marta Donà. L’annuncio è stato fatto da lei stessa attraverso i suoi canali social ufficiali.

Francesca Michielin: la partecipazione a Sanremo 2025

Quest’anno Francesca Michielin è stata tra i protagonisti di Sanremo 2025 con il brano “Fango in Paradiso“. Nonostante sia stata molto amata dai fan, la canzone non ha raggiunto una posizione significativa in classifica e non è stata neppure particolarmente apprezzata dalla critica.

Francesca Michielin sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 notiziemusica.it

L’esperienza a Sanremo ha spinto Francesca Michielin ad una profonda riflessione sulla sua carriera e sui prossimi obiettivi da raggiungere. Infatti ha già annunciato che nel 2026 non prenderà parte alla kermesse. Nelle ultime ore ha poi rivelato la decisione di separarsi dalla sua storica manager, Marta Donà.

L’annuncio tramite le storie Instagram

Michielin ha spiegato la decisione di interrompere la collaborazione con Marta Donà tramite una storia pubblicata su Instagram. “Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management“ – ha scritto l’artista nelle stories.

“Ringrazio Marta (Donà ndr) e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio. ‘È stata una figata’” – ha concluso Michielin. L’annuncio non solo chiude un capitolo importante della sua carriera musicale ma apre le porte alle speculazioni su quale sarà la prossima mossa dell’artista.