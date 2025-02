Francesca Michielin furiosa per le critiche: “Scassare la min**ia no”

“M’agg rott o cazz”: Francesca Michielin ha risposto alle critiche ricevute per gli outfit indossati a Sanremo 2025.

Con il brano “Fango in Paradiso” Francesca Michielin è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2025. Se la sua canzone e le sue esibizioni sono state capaci di far emozionare il pubblico, lo stesso non si può dire dei suoi outfit che negli ultimi giorni sono stati oggetto di critiche e commenti negativi sui social network. La cantante, visibilmente seccata, ha deciso do replicare: ecco cosa ha detto.

Francesca Michielin: le critiche agli outfit

Gli outfit scelti da Francesca Michielin e dal suo staff per calcare il palco dell’Ariston non sono proprio piaciuti al pubblico. Da quando Sanremo è terminato la cantante ha ricevuto giudizi molto pesanti sui vestiti, sul trucco e persino sulle pettinature scelte.

Su social come X e Tik Tok, i look della cantante sono stati descritti come i peggiori della kermesse perchè fuorimoda e soprattutto incapaci di valorizzare il fisico di Francesca Michielin. A essere maggiormente criticato è stato l’outfit della finale: top color carne con scollo e pantalone nero a vita bassa.

La replica di Francesca Michielin

Dopo giorni di offese e commenti negativi Francesca Michielin ha deciso di mettere un punto alla questione con alcune affermazioni decisamente seccate pubblicate su Thread.

Francesca Michielin sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 www.notiziemusica.it

“E denuncia il parrucchiere, e denuncia la stylist, e come ca*** ti vesti, e non si tiene così l’hime cut (acconciatura composta da ciocche laterali dritte, lunghe fino alle guance, con la frangia, ndr). M’agg rott o cazz.” – ha scritto alterata la cantante.

“Su TikTok insulti anche oggi, che io dico” – prosegue lo sfogo – “Non è che ogni volta che mi lavo i capelli ho Angelo Rosa Uliana a farmi lo styling, Cristo“. E ancora: “Esprimere un’opinione è giustissimo, scassare la min***a no“.