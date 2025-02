Mogol contro Giorgia: la difesa di Malgioglio e Valerio Scanu

Mogol ha pronunciato alcune parole di troppo nei confronti di Giorgia: in sua difesa sono intervenuti Malgioglio e Valerio Scanu.

Nell ultime ore Mogol si è attirato diverse critiche per alcune frasi pronunciate su Giorgia: il paroliere ha dichiarato che la sesta posizione a Sanremo non è stata errata, visto il suo modo antiquato di cantare e la qualità della sua musica.

In difesa della cantante sono intervenuti sia Cristiano Malgioglio che Valerio Scanu. Scopriamo cosa hanno detto!

Malgioglio: le sue parole su Giorgia

Dopo la conclusione di Sanremo 2025 Mogol ha commentato la performance di Giorgia con alcune frasi taglienti. “Le offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi, ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa” – ha dichiarato il paroliere.

Valerio Scanu

Tali affermazioni non sono piaciute a Cristiano Malgioglio, co-conduttore per una sera dell’ultima edizione di Festival, che è intervenuto a difendere la cantante. “Sono molto nervoso per quello che ha detto Mogol su Giorgia. Invece il signor Mogol dovrebbe andare a scuola di Giorgia, Giorgia non ha una voce, ha uno strumento, è la più grande cantante della sua generazione oggi” – ha dichiarato a Storie Italiane.

Poi ha aggiunto: “Non c’è una voce come quella di Giorgia. Poi, a seconda della canzone che uno canta, ovviamente la voce cambia completamente. Quei virtuosismi che riesce a fare è un’emozione enorme, come Giuni Russo, ovviamente con un’altra timbrica. Ma ce ne fossero di voci così. Dimmi tu, Mogol, quali sono i cantanti che lui ha lanciato nella sua scuola“.

L’intervento di Valerio Scanu

Recentemente anche Valerio Scanu si è espresso in favore di Giorgia contro le parole di Mogol. Ospite a La Volta Buona, il cantante ha dichiarato: “Nel 2025 saper cantare è una colpa. Io lo dico. Sicuramente i manager di Mogol dovrebbero consigliarlo meglio… se dice una castroneria del genere diventa poco credibile“.

“Come si fa a dire a Giorgia una cosa così?” – ha proseguito – “Canta bene come cantava bene trent’anni fa. Non mi sembra una voce antica. ‘Offro io un corso nella mia scuola’, dai su…“