Ieri, lunedì 7 luglio è andato in onda l’ultimo episodio della prima stagione di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra. Tuttavia, il rapper ha commesso una gaffe durante le riprese, un evento che gli ha dato lo spunto per tirare una nuova frecciata verso l’ex collega e amico Luis Sal.

Erano da poco cominciate le riprese, quando Fedez ha commesso un errore. Il rapper, infatti ha confuso il nome di “Pulp Podcast”, con quello del precedente podcast realizzato in collaborazione con Luis Sal, all’epoca suo amico stretto. “È un video in cui vogliamo tirare le somme di questa prima stagione di Muschio“, ha detto il rapper. Una gaffe che l’ha fatto scoppiare a ridere, ma che dopo poco gli ha dato lo spunto per criticare l’ex collega.