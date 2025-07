Sarebbe finito il presunto flirt tra il cantante e la conduttrice TV. Stando a una fonte, i due si sarebbero divertiti soltanto una notte.

Quello su Olly e Belen Rodriguez è probabilmente il gossip più caldo dell’estate. Da qualche giorno si inseguono una serie di notizie che fungerebbero da prova sul presunto flirt tra il cantante e la conduttrice TV, tuttavia, una recente indiscrezione sosterebbe che tra i due sia già finita.

La nuova indiscrezione sul presunto flirt tra Olly e Belen

Ormai il web è pieno di notizie riguardanti Olly e Belen. Alcune persone li hanno visti entrambi assieme al concerto di Marracash a San Siro, dove Belen si è perfino esibita in un sensuale balletto. Ma non è tutto, dato che stando ad Alessandro Rosica, esperto di gossip, la bella argentina sarebbe rimasta molto colpita dalle canzoni di Olly, tanto da non riuscire più a smettere di ascoltarle.

Tuttavia, tra la coppia sarebbe già tutto finito. A quanto pare, infatti l’ipotetico flirt si sarebbe esaurito nel giro di poco, dato che sembrerebbe che tra i due ci sia stato “solo il divertimento di una notte d’estate“. Belen Rodriguez ospite nelprogramma TV Sta Sera C’è Cattelan ad aprile 2024 – notiziemusica.it

Le parole dei testimoni

Dunque, nonostante secondo la nuova notizia Olly e Belen si siano divertiti soltanto per una notte, nessuno dei due diretti interessati ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Al contrario, hanno preferito lasciare che il gossip si alimentasse e si esaurisse da sé. Alcuni quindi potrebbero pensare addirittura che tra loro non sia mai avvenuto nulla, ma c’è chi è pronto a smentire questa ipotesi.

Infatti, stando ad alcuni testimoni, la conduttrice TV sarebbe stata vista entrare più volte nel palazzo in cui vive il cantante, un edificio situato in una zona del centro di Milano. Delle visite che alcune persone considerano frequenti e “sospette”, nonostante altri preferiscano comunque attendere le dichiarazioni o di Olly o di Belen.