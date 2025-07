Il concerto di Tony Effe al Circo Massimo è stato caratterizzato da una serie di imprevisti ed eventi inaspettati che stanno facendo il giro del web. Di recente, è diventato virale un video su TikTok in cui si vedono alcuni fan lanciare del pane sul palco in direzione di Tony, il quale ha reagito con un rimprovero.

Tutto è avvenuto mentre Tony Effe stava eseguendo una sua celebre canzone. Mentre stava cantando, infatti, si è reso conto che alcuni fan gli stavano tirando addosso del pane. Il rapper allora di è fermato per qualche instante e poi ha rivolto alcune parole di rimprovero verso coloro che hanno compiuto questo gesto discutibile.

“Chi è che tira il pane oh? Il cibo non si tira!“, ha detto Tony al microfono, per poi proseguire: “Sei stato tu? No, il cibo non si tira eh. Peccatore, andrai all’inferno“. Subito dopo il rapper ha spostato il pezzo di pano a lato del palco e ha ripreso la sua esibizione. Di seguito il video dell’accaduto: