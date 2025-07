Il leader dei Timoria è stato operato al cuore e dopo l’intervento ha deciso di rassicurare i fan con un post su Instagram.

Sono ormai noti a tutti i problemi di salute di Omar Pedrini, leader dei Timoria. Il cantante, infatti, negli ultimi tempi ha costantemente aggiornato i propri fan dei problemi di salute che lo affliggono. Stiamo parlando di un affaticamento cardiaco unito al cuore ipertrofico. Di recente Omar ha subìto un intervento al cuore, così ha deciso di tranquillizzare i fan con un post su Instagram.

Il post di Omar Pedrini in ospedale

Non si sa con preciso quando Omar Pedrini abbia dovuto affrontare l’intervento, ma il cantante ha fatto sapere a tutti di stare bene. Infatti, la prova è un post pubblicato dallo stesso su Instagram in cui si vede Omar accanto a un membro dell’equipe medica che l’ha operato. Nella foto il cantante si trova in ospedale, ma appare sorridente e probabilmente sollevato.

A completare il tutto una didascalia contenente le ultime novità e dei ringraziamenti: “Siamo al 75% del recupero e tutto procede bene. Grazie a tutta la chirurgia generale e al caro “dott rock” per le amorevoli cure e controlli. Grazie ancora alla cardiologia e rianimazione dell’Ospedale Fornaroli di Magenta MI a tutti i medici infermieri e operatori sanitari per il loro nobile lavoro“.

La malattia di Omar Pedrini

Come anticipato, Omar Pedrini soffre di una severa malattia cardiaca da ormai diverso tempo. Il cantante già lo scorso marzo aveva spiegato ai suoi fan di essere stato sottoposto al coma farmacologico a causa di alcune complicazioni avvenute durante un intervento.

Già in quell’occasione Omar aveva cercato di rassicurare i fan pubblicando un post in cui ironizzava sul fatto di essersi perso alcuni momenti importanti a causa del coma, come la festa del papà e alcune novità che avevano coinvolto la sua band del cuore, gli Skiantos, come la morte di Dandy Bestia.