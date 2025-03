Per l’artista, la festa del papà di quest’anno non è stata delle migliori. Il cantante ha raccontato attraverso il suoi profili social di aver trascorso dei giorni complicati a causa di un’operazione al cuore.

Omar Pedrini soffre di problemi cardiaci da diverso tempo, condizione fisica che l’ha costretto a sottoporsi a molteplici interventi chirurgici.

Lo stesso cantante aveva spiegato in un’intervista a Fanpage.it quale fosse la sua malattia: si tratta di affaticamento cardiaco importante, unito al cuore ipertrofico.

Durante l’intervista, il cantante aveva spiegato che si sarebbe dovuto sottoporre a un nuovo intervento: “Nel 2004, faccio di nuovo Sanremo, rinvinco il premio per miglior testo, ma un mese dopo cado e finisco in ospedale, in coma, e inizia il mio calvario“.