Il rapper ha fatto un durissimo commento sulla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. “La loro relazione era una truffa”: le sue parole

Marracash ha di recente inaugurato Fuori dalla Bolla, il suo nuovo podcast. Per l’occasione ha deciso di affrontare uno degli argomenti più caldi del gossip italiano: la fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez.

Il commento di Marracash su Chiara Ferragni

L’esordio della puntata ha visto Marracash impegnato difendere la Ferragni in merito alla vicenda del pandoro gate: “L’ultimo scandalo per cui si è indignata la gente è il caso di Chiara Ferragni. A me viene da dire che ormai è too much“.

“Fosse stata un uomo ci sarebbe stato questo accanimento? Non l’ha pagata un po’ troppo anche in quanto donna? Magari mi sbaglio“, ha aggiunto.

Marracash sui Ferragnez :”La vera truffa era la loro storia d’amore”

A questo punto, il rapper si è concentrato sul fulcro del suo discorso: la fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Come è noto a tutti, il rapporto tra il rapper e l’ex coppia non è mai stato dei migliori, aspetto evidente anche nelle parole di Marracash.

Chiara Ferragni e Fedez

Marracash ha così commentato: “La truffa era la storia d’amore. La loro relazione era la vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo lì”, per proseguire: “Io trovo quella cosa lì criminale, trovo che vendere ai ragazzi, un concetto di amore che non esiste sia sbagliato“.

“L’amore c’è, esiste, ma è molto più sfaccettato, molto più complesso, molto più difficile e la gente dovrebbe impararlo, anche per non avere delle aspettative altissime, per non stare male, per non soffrire“, ha aggiunto il rapper.

Il discorso è quindi proseguito: “Quindi, quando tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere, e non perchè non esiste nella realtà, non è neanche la loro…Lo sappiamo tutti, ecco, quella cosa lì la trovo criminale“.

“La trovo di una criminalità subdola”: la verità di Marracash