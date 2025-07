Il cantante e la fidanzata sono in vacanza insieme in barca con la famiglia di lei. La meta scelta? La Sardegna, il video.

Sembra proprio che la storia d’amore tra Geolier e Chiara Frattesi stia procedendo a gonfie vele. In effetti, il rapper e la fidanzata sono attualmente in vacanza insieme in Sardegna, dove stanno trascorrendo le giornate in compagnia della famiglia di lei.

Le vacanze di Geolier e Chiara Frattesi

Ormai Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è diventato ufficialmente parte della famiglia di Chiara Frattesi, la sua fidanzata. Il rapper e la sorella del centrocampista dell’Inter, infatti, si stanno concedendo qualche giorno di relax tra il sole e il mare cristallino della Sardegna, in compagnia della famiglia di lei. Tra i presenti anche Davide Frattesi, fratello di Chiara, che sembra proprio che con Geolier vada molto d’accordo.

Ovviamente la vacanza è documentata da foto e video della coppia. Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico: stiamo parlando di quello in cui cantano tutti insieme una canzone neomelodica, un tributo alle origini napoletane del cantante. All’interno del video, infatti, si vedono i presenti in barca, attorno al tavolo intenti a rinfrescarsi con delle bevande fresche e a cantare in compagnia.

I prossimi impegni di Geolier

Tuttavia, la vacanza in barca è solamente una piccola tregua per Geolier da tutti i suoi impegni estivi. Infatti, il cantante a breve dovrà lasciare le spiagge paradisiache della Sardegna per concentrarsi sui suoi progetti lavorativi. In effetti riprenderà il tour del rapper. Le prossime due tappe saranno all’Ippodromo di Agnano, a Napoli, dove è prevista una doppia data per il 25 e il 26 luglio.

A seguire, Geolier lascerà la Campania per esibirsi il 31 luglio a Lecce, il 2 agosto a Campobasso e in seguito a Catania e anche a Verona. Insomma, un’estate ricca di appuntamenti per il rapper e per la felicità dei suoi fan.