La band è stata premiata dalla mamma di Giulia Tramontano per “Migliore”, la loro canzone dedicata alla giovane scomparsa.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno ricevuto uno dei premi forse più importanti della loro carriera. Stiamo parlando di un riconoscimento donato loro dalla mamma di Giulia Tramontano, giovane donna uccisa dal compagno nel 2023, a cui la band ha dedicato la canzone “Migliore”.

Il premio per i Pinguini Tattici Nucleari

Il premio in questione è l’Artist Suavitas 2025 ed è stato consegnato a Riccardo Zanotti e alla band direttamente dalla mamma di Giulia Tramontano. La donna, infatti, ha voluto ringraziare il gruppo per aver dedicato “Migliore” alla figlia scomparsa due anni fa. “Sono stata molto colpita dalla canzone. È una carezza, una poesia. In questi due anni abbiamo partecipato a tante iniziative, ma questa resterà per sempre. Ogni volta che ascoltiamo “Migliore”, mi tocca l’anima. È stato un gesto bellissimo“, ha dichiarato la donna.

In effetti, la canzone ha colpito tutto il pubblico italiano, anche per via del modo in cui veniva introdotta a ogni concerto: un video di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, in cui veniva lanciato un messaggio importante in onore della giovane donna scomparsa. Pertanto, la scelta di assegnare alla band il premio è motivata dal fatto che siano stati capaci di “abbracciare il dolore più indicibile e trasformarlo in memoria, rispetto e amore“. Pinguini Tattici Nucleari

I prossimi impegni dei Pinguini Tattici Nucleari