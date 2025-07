A quanto pare sembra che il concerto al Circo Massimo di Roma di Tony Effe sia un concentrato di colpi di scena inaspettati. Dopo aver perso i pantaloni durante il live e aver sgridato un fan per avergli lanciato del pane, il rapper è tornato al centro dello scandalo. Sì perché la causa sarebbe una nuova bestemmia, ecco cosa è successo.

Il giallo è avvenuto durante la performance in compagnia di Sick Luke, Pirex, Side Baby e Wayne Santana. Assieme loro, infatti, Tony ha formato il gruppo della Dark Polo Gang, con la quale il cantante è riuscito a raggiungere la carriera da solista. Un evento che avrebbe dovuto segnare l’apice della sua carriera, ma che si è trasformato in polemica.

La causa è stata nuovamente un problema di suono, in quanto durante l’assolo di Pyrex hanno per sbaglio tolto la base. Tony, quindi, ha interrotto il concerto, rivolgendosi ai tecnici con tanto di bestemmia: “Basta con sti ca**o di suoni, porca ma*****a“. Un fatto che però pare che il rapper si sia pentito subito di quanto accaduto, tant’è vero che poco dopo si è inginocchiato, baciato la collana e puntando il dito in cielo e chiesto o scusa ai presenti: “Scusa Dio, scusate ragazzi, ogni tanto scatto“.