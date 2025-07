È giallo sulla presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Da settimane nessuno li ha più visti insieme, ecco la reazione del pilota.

Al centro del gossip vi è la presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone. La coppia, che sta insieme dal 2022, ha smesso di pubblicare contenuti in cui è evidente che siano assieme ed è da ormai un mese che sembrano essere distanti l’uno dall’altro.

Il presunto tradimento

Ma andiamo con ordine. In un articolo pubblicato qualche giorno fa, abbiamo parlato di alcune indiscrezioni secondo cui Elodie e Andrea Iannone fossero in crisi. Ad aver catturato l’attenzione del pubblico, l’assenza di post della coppia sui social media o comunque di indizi che facessero presupporre che i due fossero uno accanto all’altra.

Del resto, l’ultima volta che i fan hanno visto Iannone insieme a Elodie è stato lo scorso giugno durante il concerto di lei allo Stadio San Siro. Dopo quell’evento, nessuno ha più visto nulla, anzi, la coppia ha cominciato a pubblicare post delle rispettive vacanze: lui in montagna, lei al mare con gli amici.

Cosa potrebbe aver scatenato un’eventuale crisi? Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni, Andrea Iannone avrebbe scoperto sul cellulare della fidanzata dei messaggi con un’altra persona. Ad aver diffuso la notizia, l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha scritto così sulle sue storie: “Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei“, aggiungendo: “Non si sono lasciati“. Elodie

La reazione del pilota davanti al gossip

A questo punto una domanda: come avrà reagito la coppia davanti al gossip? La nostra attenzione si è concentrata proprio su Andrea Iannone, da sempre molto riservato e lontano da ogni tipo di pettegolezzo. Il pilota, infatti, ha preferito rimanere in silenzio, né smentendo, né confermando quanto si sta dicendo in giro.

Al contrario, Iannone sembra essere particolarmente concentrato a mantenersi in forma, dal momento che si sta dedicando interamente allo sport. Infatti, il pilota ha condiviso su Instagram parte della sua attuale routine, caratterizzata giri in bicicletta e corsa sotto la pioggia in compagnia di alcuni suoi cari amici.