Alcuni fedeli hanno avuto una bellissima sorpresa durante una messa in una chiesa di Capri. All’improvviso, Andrea Bocelli, celebre cantante di opera lirica, ha rotto il silenzio e cominciato a intonare l’ “Ave Maria”, emozionando i presenti che hanno prontamente ripreso la scena coi loro cellulari.

Doveva essere una messa qualunque, quando alcuni fedeli hanno cominciato ad assistere a uno spettacolo che non si può vedere tutti i giorni. Nel mezzo delle celebrazioni liturgiche, infatti, ha fatto la sua improvvisa comparsa Andrea Bocelli, il quale ha iniziato a cantare l “Ave Maria”.

Il cantante, infatti, in questi giorni si trova a Capri in vacanza con la moglie e in quanto credente ha deciso di regalare ai presenti una performance indimenticabile per la gioia di don Pasquale Rolla, il parroco della chiesa. Ad essersi emozionata anche Margherita D’Agostino, la quale ha accompagnato Andrea Bocelli con l’organo e che, come riportato da La Repubblica, ha dichiarato: “Quando ho visto Bocelli non credevo ai miei occhi, suono spesso in chiesa il sabato e la domenica, ma farlo con una personalità del genere è stata un’emozione nuova e impagabile“.

Di seguito il video dell’esibizione: