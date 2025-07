La cantante si trova in vacanza con la sua famiglia in Grecia, così ha deciso di condividere alcune foto coi propri fan.

Per Laura Pausini è tempo di relax. La cantante ha deciso di staccare dalla routine e dagli impegni di lavoro e di dedicare del tempo per sé stessa e per la sua famiglia. Ma quale modo migliore per farlo? Semplice, prenotare una vacanza in Grecia e godersi il sole, il mare e un po’ di meritato riposo.

Le vacanze di Laura Pausini in Grecia

Come abbiamo anticipato, Laura Pausini si trova attualmente in Grecia in compagnia di alcuni dei suoi affetti più cari. Le giornate passano lente tra sole e mare, così la cantante può concedersi del tempo da dedicare alla sua famiglia e ad alcuni suoi amici che l’hanno seguita per le isole dell’Egeo.

L’artista ha quindi deciso di condividere coi fan suoi alcuni scatti che la ritraggono in compagnia delle persone a lei più care, tra le quale anche sua sorella Silvia e rispettivi figli. All’interno del carosello, Laura sfoggia tanti look diversi, alcuni da giorno, altri da sera, altri ancora perfetti per trascorrere la giornata in spiaggia (e in barca). Non mancano poi alcune foto in compagnia degli amici di sempre e del paesaggio greco.

La dieta di Laura Pausini

Ovviamente non è passato inosservato il fisico di Laura. Infatti, la cantante tempo fa aveva dichiarato di essere riuscita a perdere ben 20 chili senza l’ausilio di punture o trattamenti invasivi, ma solo grazie a una dieta costruita ad hoc da un nutrizionista e con l’attività fisica.