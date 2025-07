Secondo un gossip, sarebbe in corso una profonda crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Ecco cosa sta succedendo.

Elodie si trova probabilmente all’apice della carriera. Dopo alcuni concerti di successo nei più importanti stadi italiani, la cantante è attualmente impegnata in diversi eventi estivi e si sta preparando per il suo prossimo tour nei palazzetti. Tuttavia, se dal punto di vista lavorativo le cose stanno andando bene più che mai, un recente gossip vedrebbe la sua vita privata in un momento abbastanza complicato. Infatti, si dice che tra lei e Andrea Iannone sia in corso una profonda crisi.

La presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone

Ad aver diffuso l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso alcuni post su Instagram. “Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei“. Alla seguente dichiarazione si aggiunge un ulteriore gossip: “Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei“.

In effetti, sui social sono trapelati alcuni presunti indizi. Sia Elodie che Iannone sono soliti condividere la loro vita coi propri fan attraverso foto e storie. I più attenti, infatti, avranno notato che mentre la cantante si è concessa un po’ di relax al mare in compagnia di Diletta Leotta, il pilota ha preferito dirigersi verso la montagna, dove si è dedicato al mountain bike. A completare il tutto, un post recente del pilota che recita: “Nessuno ti chiede quanto hai perso. Ti guardano solo quando ce l’hai fatta… Ma chi ha dormito nel buio… Quando vede la luce, non la spreca più“. Elodie

La storia d’amore tra Elodie e Iannone

In ogni caso, le voci di una presunta crisi tra Elodie e Iannone, sono soltanto delle supposizioni. Infatti, né la cantante né il pilota hanno rilasciato delle dichiarazioni in merito, anzi, Elodie fino a poco tempo fa ha sempre espresso parole cariche di amore per il compagno.

Soltanto qualche settimana fa, la cantante aveva ammesso che quella con Iannone fosse la storia più importante della sua vita, nata per caso grazie a un incontro al mare, in Puglia, nel 2022. Da quel momento la coppia è diventata inseparabile e ha condiviso spesso coi propri fan foto in cui apparivano assieme, più affiatati che mai.