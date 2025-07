Il rapper ha trionfato col suo concerto al Circo Massimo di Roma, ma non è riuscito a conquistare Penelope, la nipotina di Giulia De Lellis.

Per Tony Effe, la serata di eri 6 luglio è stata un trionfo: il rapper si è esibito per la prima volta da solo al Circo Massimo di Roma in un colossale concerto. Un evento che ha catturato l’attenzione di tutti e a cui non poteva mancare Giulia De Lellis, la sua fidanzata in dolce attesa di Priscilla, la loro prima bambina. Ma l’influencer non era sola: con lei Matilde e Penelope, le sue nipotine, che a quanto pare hanno vissuto il concerto di Tony in maniera diversa.

La nipotina di Giulia De Lellis annoiata al concerto di Tony Effe

Nel corso del concerto, non è passata inosservata Giulia De Lellis, la quale si è presentata sotto il palco in compagnia di Matilde e di Penelope, le sue nipotine di 8 e 6 anni. Entrambe hanno sfoggiato una tenera t-shirt con scritto “I love Tony” con tanto di cuore rosso, ma il modo in cui hanno vissuto il live è stato totalmente differente.

Infatti, come appare nelle storie pubblicate dalla De Lellis sul suo profilo Instagram, Matilde si è scatenata al ritmo delle canzoni di Tony, mentre Penelope è apparsa visibilmente annoiata. In realtà è più probabile che piuttosto che noia, la sua, fosse semplice stanchezza, giustificata dalla sua giovane età. Il video è diventato subito virale e Giulia ha voluto farci su un po’ di ironia aggiungendo un commento: “Solitamente ai concerti ci sono due tipi di persone“, un chiaro riferimento a Matilde e alla sorellina Penelope.

I prossimi impegni di Tony Effe

In ogni caso, il concerto al Circo Massimo non sarà l’unico evento di Tony Effe per quest’estate. Infatti, il rapper presto si esibirà in altre date del suo tour estivo, le quali includono anche località come Gorizia, Rimini, Gallipoli e Sassari. Si tratta infatti di alcuni degli ultimi impegni live prima che il rapper diventi papà di Piscillia, la sua prima figlia, la cui nascita dovrebbe essere prevista per il prossimo novembre.