Quella fatta da Barbara Matera è stata una rivelazione alquanto inaspettata. L’ex annunciatrice Rai, nonché europarlamentare con Forza Italia, ha spiegato di aver avuto una storia d’amore segreta con Gigi D’Alessio, celebre cantautore partenopeo. L’intervista integrale andrà in onda in seconda serata su Rai 2 il prossimo 9 luglio, ecco un anticipo di quanto dichiarato dall’ex Forza Italia.

All’interno dello studio di Storie di donne al bivio, Barbara Matera ha riposto alle domande poste da Monica Setta, la conduttrice del programma televisivo. Nel corso dell’intervista si è affrontato un tema che non tutti sapevano: la storia d’amore segreta che Barbara ha avuto con Gigi D’Alessio.

“Ho conosciuto Gigi D’Alessio per caso, ma subito è nata tra noi una grande simpatia che si è trasformata in qualcosa di più“, ha spiegato Barbara. Una relazione che non è durata molto, anzi, nel giro di poco tempo la coppia ha deciso di prendere due strade separate. Ma ciò nonostante la Matera ha ammesso di provare ancora oggi un grande affetto nei confronti del cantante: “Non è durata molto, ma è un sentimento rimasto nel mio cuore perché lui è una persona speciale“.