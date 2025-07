Il cantante ha celebrato il compleanno di Ginevra la sua seconda bambina avuta un anno fa dalla compagna Denise Esposito.

Ieri, lunedì 7 luglio, in casa D’Alessio – Esposito è stato un giorno speciale. Infatti, la coppia ha festeggiato il compleanno di Ginevra, la loro secondogenita, nata esattamente un anno fa. Per l’occasione, Gigi D’Alessio ha deciso di condividere coi propri fan una dolcissima foto con tanto di dedica.

Il toccante post di Gigi D’Alessio per la figlia Ginevra

Nell’epoca dei social media, un “rito” che tutti compiono è quello di fare gli auguri di buon compleanno ai propri cari anche sui social media. Del resto, basta una foto o un video e una piccola dedica e il gioco è fatto. Lo sa bene Gigi D’Alessio, il quale ieri è stato impegnato con la sua famiglia a celebrare il primo anno di vita della piccola Ginevra. La bambina è nata nel 2024 dalla relazione del cantante con Denise Esposito, con cui fa coppia fissa da qualche anno.

Per celebrare il lieto evento, il cantautore partenopeo ha deciso di pubblicare un dolcissimo post sul suo profilo Instagram interamente dedicato alla piccola. Esso consiste in una foto in cui compare il primo piano di Ginevra, mentre Gigi le bacia teneramente la testa sorridendo. A completare il tutto, una bellissima dedica che recita: “Auguri Ginevra mia, 1 anno di te, 1 anno di noi. Buon compleanno cucciolotta“.

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Come anticipato, Ginevra è la secondogenita di Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il cantante fa ufficialmente coppia fissa con l’avvocatessa, nonché sua fan dal 2021 e prima di Ginevra sono diventati genitori di Francesco, nato nel 2022. Riguardo la loro storia d’amore non si hanno molte informazioni, ma si dice che si siano conosciuti a Capri nel 2020 durante un concerto del cantante, grazie a un’amica in comune.

La loro relazione sarebbe nata poco dopo, anche se la coppia decise di rimanere nella completa privacy fino all’anno successivo, il 2021, quando fecero il giro del web e dei giornali le loro prime foto insieme.