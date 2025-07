Durante la tappa milanese del tour, Ultimo ha deciso di lanciare un’inaspettata frecciata. Ecco il suo significato e a chi si riferisce.

Lo scorso sabato 5 luglio, Ultimo si è esibito nella prima tappa milanese del suo tour estivo. Il cantante, infatti, ha tenuto un colossale concerto presso lo stadio San Siro di Milano, durante il quale ha intonato i suoi brani più celebri. Tuttavia, nelle ultime ore, stanno facendo il giro sul web alcuni video in cui Ultimo pronuncia una frase emblematica, probabilmente un’ipotetica frecciata. Ecco a chi era rivolta e il suo significato.

La misteriosa frase di Ultimo

La stoccata lanciata da Ultimo è avvenuta durante la prima parte dello spettacolo. Il cantante, infatti, tra un brano e l’altro, si è fermato un attimo e pronunciato una frase che sul subito ha lasciato disorientati i suoi fan. Di seguito le sue parole:

“Ogni volta, vedete lì dietro, guardate dietro di voi. Quel triangolino, bianco. Lo vedete? È sempre vuoto, poi ho capito perché eh… Insomma poi ve lo dirò“, ha dichiarato Ultimo. Una frase che di primo impatto ha lasciato i fan piuttosto sbigottiti a causa della mancanza di informazioni aggiuntive. Tuttavia, pare che qualcuno abbia capito a chi si riferisse la frecciata del cantante: ai giornalisti. Questi infatti, non prendono mai parte ai suoi concerti e la causa potrebbe essere i rapporti molto tesi tra loro e Ultimo.

Ultimo

La causa delle tensioni tra Ultimo e i giornalisti

Come anticipato, è abbastanza risaputo che tra Ultimo e la stampa non corra buon sangue. Ma qual è stata l’origine di questi dissapori? Ebbene, per capire dove tutto abbia avuto inizio, bisogna tornare indietro nel tempo, al 2019 per essere precisi.

In quell’anno, infatti, Ultimo partecipò al Festival di Sanremo, ma dovette affrontare una discussione in sala stampa. Il motivo? La discrepanza tra il televoto e il giudizio della giuria, il che lo portò a raggiungere “solo” il secondo posto in classifica, nonostante fosse ritenuto il favorito dell’edizione. In seguito allo spiacevole evento, il cantante decise di non partecipare alla tradizionale puntata di Domenica In presso il teatro Ariston, per poi chiedere pubblicamente scusa per non aver saputo gestire bene la situazione.