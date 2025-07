Il frontman dei The Kolors ha condiviso sui social la recente perdita di suo nonno, un lutto che ha appreso durante il tour.

Stash ha condiviso sui social una triste notizia che ha colpito la sua famiglia: la morte del suo amato nonno Domenico. Il cantante ha voluto rendere pubblico il drammatico evento attraverso una storia su Instagram con tanto di dedica.

Stash al compianto nonno Domenico: “Buon viaggio”

L’annuncio di Stash sulla morte di nonno Domenico è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Infatti, attualmente il cantante si trova con la band in tour, un impegno che lo porta a essere costantemente lontano da casa. In ogni caso, il frontman dei The Kolors ha voluto rendere pubblico il triste evento attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il contenuto è una semplice scritta bianca su uno sfondo scuro che recita le seguenti parole: “Buon viaggio mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai“. A completare il tutto un cuore di colore nero. Su di lui non si hanno molte informazioni, ma il post di Stash è bastato per far comprendere ai propri fan che fosse molto legato alla sua figura.

I precedenti

Tuttavia, purtroppo la morte di nonno Domenico non è il primo lutto che colpisce Stash proprio mentre si trova in tour. In effetti, il cantante ha dovuto vivere altri due precedenti che hanno segnato sia la sua vita privata, che i suoi impegni lavorativi. Stiamo parlando del 2017, quando il cantante, mentre si trovava in tour, dichiarò la morte di suo nonno Antonio, dal quale aveva ereditato il nome. Infatti, all’anagrafe Stash si chiama Antonio Fiordispino.

Successivamente, nel 2019, in estate, sempre durante un tour, venne a mancare Jimmy, suo zio, una figura essenziale che aveva contribuito alla crescita e al successo della band.